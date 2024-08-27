Остался один день: когда надо подать показания счетчика воды

Чтобы избежать увеличенных счетов, важно своевременно передавать показатели счетчика, соблюдая установленные сроки. Показатели воды следует передавать до 28 числа каждого месяца.

Как подать показания счетчика воды

Передать показания счетчика можно несколькими способами. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн.

Читайте также Тарифы на воду: сколько стоит 1 куб воды в Украине

Для этого можно:

посетить Центр коммунального сервиса (ЦКС);

передать показатели через личный кабинет на сайте вашего водоканала;

воспользоваться мессенджерами: Viber-ботом или Telegram-ботом;

позвонить в контакт-центр вашего водоканала;

передать данные в банковских учреждениях.

Какие тарифы на воду в Украине

В сентябре не планируется повышение тарифов на воду. Однако, в июне цены на водоснабжение для некоторых потребителей все же выросли.

Заметьте! Это произошло из-за того, что некоторые общины самостоятельно повышают тарифы. Больше всего выросла стоимость водоснабжения в ЧАО "Энергоресурсы" – до 53,39 гривны за кубометр.

Для других компаний цены увеличились следующим образом:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – до 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал – до 23,86 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) – до 22,88 гривны;

Днепроводоканал – до 23,92 гривны;

Львовводоканал – до 20,04 гривны;

Киевводоканал – до 21,42 гривны;

Харьковводоканал – до 22,87 гривны;

Черкассыводоканал – до 20,19 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – до 17,45 гривны;

Житомирводоканал – до 32,77 гривны.

Стоимость водоотведения больше всего выросла в КП "Облводоканал" – до 41,30 гривны за кубометр.