Ежемесячно украинцы должны передавать показатели счетчика газа, чтобы избежать неприятностей. Это нужно делать в отдельные даты.

Когда нужно передавать показания счетчика?

Эта процедура обязательна для всех потребителей газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Показания газового счетчика нужно передавать ежемесячно 28 по 5 число включительно. Сделать это можно несколькими способами:

через личный кабинет на my.gas.ua;

в чат-боте GASUA в Telegram или Viber;

без регистрации на сайте gas.ua/uk/indicators;

сообщением на короткий смс-номер 4647.

Какой тариф на газ в августе?

Тарифы на газ от "Нафтогаза" в августе 2025 года не изменились. Группа приняла решение не повышать действующий тариф до 30 апреля 2026 года.

Сейчас тариф на голубое топливо у "Нафтогаза Украины" составляет 7,96 гривны за один кубометр.

У других поставщиков газа цена газа колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

Компания "Нафтогаз" поставляет голубое топливо большинству украинцев, а именно 98% бытовых потребителей, или 12,5 миллионов украинских домохозяйств.