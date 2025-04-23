Украинцев предупредили об изменениях в передаче показателей за свет: что надо знать
- Компания YASNO сократила количество способов передачи показателей за электроэнергию, в частности, больше нельзя использовать мобильное приложение "Приват24".
- Потребители могут передавать показания через личный кабинет на сайте YASNO, в мобильном приложении компании, или через чат-боты в Viber или Telegram.
В компании YASNO сообщили о важных изменениях, касающихся передачи показаний электросчетчиков. Отныне сократилось количество доступных способов для подачи данных.
Что изменится в передаче показаний
В частности, больше нельзя передавать показания через мобильное приложение "Приват24", передает 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".
Читайте также Кто устанавливает тарифы на водоснабжение и водоотвод в Украине
Соответствующие поля в шаблонах квитанций уже убрали. Также компания прекращает принимать данные от финансовых посредников.
Такие изменения введены во избежание неточностей – компания стремится самостоятельно получать корректные данные, чтобы гарантировать точность расчетов за потребленную электроэнергию.
Впрочем, потребители могут и в дальнейшем передавать показания счетчиков электроэнергии с помощью удобных онлайн-сервисов:
через личный кабинет на сайте YASNO;
в мобильном приложении компании;
через чат-боты в Viber или Telegram.
Важно! Показания следует подавать в период – за два дня до конца текущего месяца или в течение первых трех дней следующего.