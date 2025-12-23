Продавать или покупать доллары перед Новым годом: какие новые советы дали эксперты
- Эксперты советуют не спешить с массовой покупкой долларов перед Новым годом, поскольку стремительного роста курса не ожидается.
- Лучшее решение для накоплений – дифференцирование средств между долларами, евро и военными облигациями, которые предлагают высокую ставку без налогов.
Перед новогодними праздниками вопрос, продавать или покупать доллары, становится актуальным из-за сезонного спроса и валютных колебаний. Эксперты советуют не спешить с массовой покупкой валюты, поскольку стремительного роста курса не ожидается, а выгоднее поделить сбережения в разные инструменты – не только держать в долларах.
Что стоит делать с долларом перед Новым годом?
Экономист Олег Гетман для 24 Канала замечает, что доллар перед Новым годом все же лучше не продавать. Однако держать всю сумму накоплений, которые удалось отложить в долларах, все же не стоит.
Читайте также "Худшая ситуация с начала войны": экономика России может посыпаться уже в 2026 году
Конечно, что если хранить средства в долларе, то сама валюта расти в цене, однако это будет происходить довольно медленно.
Сейчас Национальный банк Украины имеет немало резервов для того, чтобы держать доллар на минимальном уровне. И если людей будет устраивать такая норма прибыли, то можно хранить только такую валюту. Но если есть желание получить больше, например ставка на уровне 16% в год, то стоит приобрести военные облигации.
Стоит ли покупать евро из-за его существенного подорожания?
А как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, несмотря на заметное подорожание евро на наличном рынке, оснований ожидать стремительного и длительного роста немного.
По всем признакам такие новые изменения стоимости евро могут длиться ограниченное время. Хотя бы потому, что, например, разница между курсами покупки/продажи не является пропастью в 1 гривну и более.
Таким образом текущие колебания курса имеют скорее ситуативный характер и обусловлены сочетанием сезонного спроса, активности бизнеса и движений пары евро/доллар на мировых рынках.
При таких условиях спешить с массовой покупкой евро не стоит сейчас, в частности перед новогодними праздниками, ведь риски дальнейшего роста курса пока низкие.
В какой валюте выгоднее держать средства в Украине?
Как пояснил Гетман, лучшее решение для накопления – дифференцирование средств. Речь идет о том, чтобы одна часть накоплений была в долларах, другая – в евро, а еще другая – в военных облигациях.
В военных облигациях лучшая ставка и нет налоги. Это действительно средства, которые реально прирастают,
– объясняет господин Олег.
Таким образом, гривна, как прибыльный инструмент инвестиции, в дальнейшем будет играть важную роль в следующем году. Ведь инфляция в стране скорее всего достигнет 10%, а инвестиции в военные облигации смогут покрыть ее – ставка на уровне 15 – 16% в год.
Какого курса валют стоит ожидать в 2026 году?
Диапазон цены доллара на 2026 год вероятно будет в пределах 44 – 46 гривен, но резких скачков цены не предвидится. Как рассказал в комментарии экономист Олег Гетман, Нацбанк и в дальнейшем будет сглаживать колебания курса и не допускать “космических” изменений, что должно сдерживать панические настроения на рынке.
Влиять на курс в значительной степени будет все же ход войны в Украине, объемы международной помощи, инвестиционная активность и тому подобное. Впрочем пессимистический сценарий все же предусматривает, что гривна может девальвировать до более 46 гривен за доллар.
В бюджете на 2026 год средний курс доллара ориентировочно заложен на уровне 45,7 гривны, а прогноз МВФ почти идентичен – 45,4 гривны за доллар. Стоит заметить, что такие показатели курса не являются гарантированными фактическими курсами, а лишь ориентирами для планирования.