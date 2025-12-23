Продавать или покупать доллары перед Новым годом: какие новые советы дали эксперты

Перед новогодними праздниками вопрос, продавать или покупать доллары, становится актуальным из-за сезонного спроса и валютных колебаний. Эксперты советуют не спешить с массовой покупкой валюты, поскольку стремительного роста курса не ожидается, а выгоднее поделить сбережения в разные инструменты – не только держать в долларах.

Что стоит делать с долларом перед Новым годом?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала замечает, что доллар перед Новым годом все же лучше не продавать. Однако держать всю сумму накоплений, которые удалось отложить в долларах, все же не стоит.

Конечно, что если хранить средства в долларе, то сама валюта расти в цене, однако это будет происходить довольно медленно.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Сейчас Национальный банк Украины имеет немало резервов для того, чтобы держать доллар на минимальном уровне. И если людей будет устраивать такая норма прибыли, то можно хранить только такую валюту. Но если есть желание получить больше, например ставка на уровне 16% в год, то стоит приобрести военные облигации.

Стоит ли покупать евро из-за его существенного подорожания?

А как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, несмотря на заметное подорожание евро на наличном рынке, оснований ожидать стремительного и длительного роста немного.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По всем признакам такие новые изменения стоимости евро могут длиться ограниченное время. Хотя бы потому, что, например, разница между курсами покупки/продажи не является пропастью в 1 гривну и более.

Таким образом текущие колебания курса имеют скорее ситуативный характер и обусловлены сочетанием сезонного спроса, активности бизнеса и движений пары евро/доллар на мировых рынках.

При таких условиях спешить с массовой покупкой евро не стоит сейчас, в частности перед новогодними праздниками, ведь риски дальнейшего роста курса пока низкие.

В какой валюте выгоднее держать средства в Украине?

Как пояснил Гетман, лучшее решение для накопления – дифференцирование средств. Речь идет о том, чтобы одна часть накоплений была в долларах, другая – в евро, а еще другая – в военных облигациях.

В военных облигациях лучшая ставка и нет налоги. Это действительно средства, которые реально прирастают,

– объясняет господин Олег.

Таким образом, гривна, как прибыльный инструмент инвестиции, в дальнейшем будет играть важную роль в следующем году. Ведь инфляция в стране скорее всего достигнет 10%, а инвестиции в военные облигации смогут покрыть ее – ставка на уровне 15 – 16% в год.

Какого курса валют стоит ожидать в 2026 году?