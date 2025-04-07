Укр Рус
Экономика Новости экономики Сколько нужно потратить на покупку 200 евро сегодня
7 апреля, 17:19
1

Сколько нужно потратить на покупку 200 евро сегодня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс евро на 7 апреля составляет 45,55 гривны, а в банках курс покупки - 45 гривен, продажи - 45,70 гривны за евро.
  • Для покупки 200 евро нужно около 9 140 гривен в банке и 9 090 гривен в обменнике.

Курс евро несколько снизился после выходных. Изменения ощутимы во всех секторах валютного рынка.

Какой сейчас курс евро

По состоянию на 7 апреля, официальный курс евро составил – 45,55 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Рецессия и снижение ВВП: Goldman Sachs ухудшил прогноз для экономики США

Данные "Минфина", показывают, что сегодня курс евро в банках в среднем составляет:

  • покупка – 45 гривны за евро;
  • продажа – 45,70 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс такой:

  • покупка – 45,15 гривны за евро;
  • продажа – 45,45 гривны за евро.

Во сколько сегодня обойдется покупка 200 евро

  • чтобы приобрести 200 евро в банке, нужно иметь примерно – 9 140 гривен;
  • а вот для того, дабы купить 200 евро в обменнике, необходимо потратить ориентировочно – 9 090 гривен.

Сколько можно получить за 200 евро 7 апреля

  • при обмене 200 евро в банке на этой неделе можно получить в среднем – 9 000 гривен;
  • а вот при обмене 200 евро в обменнике, необходимо иметь ориентировочно – 9 030 гривен.