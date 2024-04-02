На замену российскому: Молдова импортирует тестовую партию сжиженного газа из США

Молдавская энергетическая компания Energocom сообщила 1 апреля, что импортирует из США первый тестовый объем сжиженного природного газа. Компания рассматривает это как альтернативу российскому газу.

Тестовые поставки

В компании отметили, что в течение первых двух дней апреля жители Молдовы будут потреблять газ, который был доставлен в страну через порт в Греции. Поэтому, Молдова получит из порта "Александруполис" по 14 000 Мегаватт-часов природного газа в день, согласно заключенному контракту с греческой компанией-поставщиком газа DEPA.

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Председатель Energocom Виктор Брынзарь сообщил, что это эквивалентно 2,6 миллиона кубометров газа по конкурентоспособной цене. Мы сообщим гражданам, если договоримся продолжить это сотрудничество. Он отметил, что транспортировка СПГ является хорошей альтернативой российскому газу.

Диверсификация источников газа поможет дальнейшему укреплению энергетической безопасности Молдовы,

– сказал глава Energocom.

Что известно о поставках газа в Молдову

В предыдущем году греческая компания DEPA успешно прошла несколько государственных тендеров на поставку газа в Молдову как для текущих нужд, так и для хранения в хранилищах.

30 ноября прошлого года компании Energocom и DEPA подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором выразили готовность расширить сотрудничество в сфере поставок природного газа, в частности сжиженного.

1 февраля 2024 года операторы газотранспортных систем Украины, Румынии и Молдовы начали публичные консультации по расширению реверсивной мощности Трансбалканского газопровода.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, а украинская власть ранее заявила, что не будет вести переговоры о его продлении.