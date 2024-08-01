Как пенсионер за границей может получить стаж в Украине

Для выхода на пенсию, пенсионер должен приобрести минимально нужное количество стажа. Минимум определяется в зависимости от возраста.

Как получить дополнительный стаж

Украинцы могут приобрести себе дополнительный стаж. Такая опция доступна для всех граждан старше 16 лет.

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Таким образом граждане могут не только обеспечить себе пенсию, а и увеличить ее размер. Чтобы приобрести полный месяц стажа необходимо оплатить как минимум сумму минимального страхового взноса. Сейчас это 1 760 гривен. То есть за полный год стажа придется заплатить 21 120 гривен.

Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию

Вносить такие взносы лицо может в произвольном порядке, самостоятельно определив комфортную сумму.

Чтобы уйти на пенсию, гражданин должен приобрести минимально нужное количество стажа. В этом году эти минимумы такие: