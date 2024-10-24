Можно ли покупая валюту сохранить деньги от инфляции, покупая валюту

Инфляция в Украине остается контролируемой, что свидетельствует об определенной экономической стабильности. Однако украинцев волнует вопрос, можно ли покупая валюту сохранить деньги от повышения цен.

Валюта во время инфляции

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА объяснил, что сейчас инфляция является контролируемой и вряд ли до конца года пересечет прогнозируемую отметку в 8,5% в год, передает 24 Канал. В следующем году инфляция составит менее 10%, что также не является критическим для вкладчиков, которые намерены разместить средства на долговременных депозитах.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Скупка валюты, хоть и некоторыми считается надежным средством сохранения средств от инфляции, однако такое решение является половинчатым, ведь и доллару, и евро свойственна инфляция, которая в этом году составляет около 3%. То есть перевод гривны в доллары или евро не всегда "спасает сбережения от медленного обесценивания.

На валютном рынке, благодаря эффективным действиям НБУ, удалось избежать курсового "хаоса". Колебания уже длительное время происходят в пределах "прогнозируемой нормы". К тому же ожидается, что до конца года стоимость доллара США достигнет отметки в 42 – 42,1 гривни за доллар - именно такой курс заложен в бюджете страны на конец года.