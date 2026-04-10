Спрос вырос на 228%: какие товары украинцы покупали в интернете перед Пасхой

Перед Пасхой украинцы традиционно увеличивают количество покупок, в частности онлайн. Также люди готовятся не только к празднику, но и к поминальному воскресенью за 2 недели. Едва ли не чаще всего покупают украшения для пасхальных яиц и корзины.

Что украинцы покупают больше всего перед Пасхой?

О том, как изменились онлайн-покупки в Украине накануне пасхальных праздников, рассказывает 24 Канал.

Что украинцы покупали на Prom?

По статистике маркетплейса за неделю перед Пасхой украинцы покупают не только "пасхальные товары". В частности спрос вырос на соприкасающиеся категории. Чаще всего покупатели ищут:

товары для праздничного стола;

кухонную технику;

товары для росписи писанок;

корзины;

товары для церкви;

пасхальный декор;

товары для уборки дома;

товары для поминального воскресенья.

Заметьте! Люди уже начали готовиться к проводам и чаще всего покупают оксид цинка для памятников, искусственные цветы, лампадки на солнечной батарее, искусственную траву. Чаще всего поминальное воскресенье проводят через две недели после Пасхи.

Среди покупок на маркетплейсе лидерами оказались колбасы и мясные изделия. В этой категории +51% заказов. Закрывают пятерку самых популярных товаров перед Пасхой:

корзины и плетеные изделия, где количество заказов выросло на 48% ;

; пасхальные подарки и украшения, заказы выросли на 31% ;

; товары для кондитерства (приготовление куличей) – покупка выросла на 30% ;

; церковная утварь – тоже +30% заказов.

Какие товары чаще всего искали на маркетплейсе Shafa?

По информации ресурса, украинцы начали активно готовиться к пасхальным праздникам за две недели. Тогда покупали декор и детскую одежду. А за неделю до праздника начали искать вышиванки.

К слову, на детские вышитые рубашки украинцы в среднем тратили 450 – 850 гривен. Вышитые платья чаще всего покупали по ценам 350 – 700 гривен.

Так, основной фокус украинцев пришелся на создание атмосферы праздника и уюта в семейном формате.

Пик заказов фиксируют за 4 – 6 дней до Пасхи. В это время резко возрастает спрос на корзины до +100%.

Также высокий спрос фиксируют на:

декор handmade, +120%;

скатерти, +100%;

детские вышиванки, +90%.

Средний чек на маркетплейсе из мелкого декора и аксессуаров составляет 120 – 450 гривен.

В то же время самый дорогой чек – это family look наборы, со стоимостью 900 – 1800 гривен. Дорогими также женские образы, стоимость которых колеблется от 700 до 1500 гривен.

Какие тренды покупок в апреле были на Bigl.ua?

Специалисты маркетплейса отмечают, что перед Пасхой покупки украинцев разделились на 2 тренда. Один из них – заказ к празднику, другой – сезонные покупки.

Обратите внимание! Категория "ювелирная фурнитура", где основной товар фольга для декора яиц выросла год к году +228%.

Средний чек к празднику вырос на 15 – 20% по сравнению с прошлогодним показателем. Сейчас его цена 1300 – 1340 гривен.

Однако в 2025 году средний чек пасхальных покупок составлял 1150 гривен, в 2024 году – 900 гривен.

Одак это еще не предел стоимости, ведь по эффекту "праздничного разогрева" цены будут расти, а покупатели будут выбирать еще больше товаров.

Относительно сезонных покупок, на Bigl больше всего выбирают:

крем для лица, +41,5%;

детали двигателя мототехники, +17.3%;

спортивные костюмы, +14.9%.

В то же время интересно, что в соответствующий период 2025 года был спрос на товары для пчеловодства и таких заказов увеличилось в 2 раза. Сейчас же стабильный спрос фиксируют на запчасти для инструмента.

Сколько стоит кулич и пасхальная корзина?

Важнейшим элементом праздника всегда является кулич. В 2026 году цены на продукт существенно отличаются. Киевская кондитерка Milk Bar предлагает 450 граммов праздничной выпечки за 790 гривен. В то же время в заведении Namelaka некоторые куличи стоят до 2 тысяч гривен. В супермаркетах цены на куличи стартуют от 90 гривен.

А вот приготовить кулич дома стоит до 350 гривен на килограмм. Волночас, чтобы собрать пасхальную корзину, как пишет РБК-Украина, нужно иметь от 1200 гривен для минимальных закупок в супермаркете. А вот элитный набор будет стоить около 4 660 гривен.

