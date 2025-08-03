Украина имеет десятки месторождений полезных ископаемых: где находятся самые ценные залежи
- Украина имеет стратегические запасы редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, которые расположены в разных регионах и являются важными для экономики.
Некоторые из самых ценных месторождений содержат ильменитовые, титановые, циркониевые руды, а также литий, кобальт, никель и другие редкие металлы, но часть из них находится на оккупированных Россией территориях.
Украина имеет стратегические запасы, которые можно использовать для развития экономики. Десятки месторождений содержат редкоземельные ископаемые, которые становятся все более важными для развития современных технологий и перехода на возобновляемую энергетику.
Какие месторождения полезных ископаемых есть в Украине?
Украина находится среди лидеров по объемам некоторых полезных ископаемых не только в Европе, но и в мире. При этом некоторые ресурсы критически важны для глобальной экономики, что открывает перед страной широкие возможности, сообщает 24 Канал со ссылкой на CEOBS.
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Месторождения полезных ископаемых разбросаны по всей Украине. Исследователи назвали самые ценные из них, которые имеют больше всего ресурсов:
- Бирзуловское месторождение находится вблизи села Коробчино в Кировоградской области. Оно содержит залежи ильменитовых руд и является частью более крупного титанового месторождения.
- Участок "Гайдаровское проявление" расположен на окраине села Гайдары в Чугуевском районе Харьковской области. Здесь нашли залежи титановых и циркониевых руд.
- Участок "Железняки" в Житомирском районе имеет залежи никеля, кобальта, платины и палладия.
- Участок "Подлесная" тоже находится в Житомирской области. Богат на титан и цирконий.
- Карнауховское месторождение расположилось на окраине села Николаевка в Днепровском районе Днепропетровской области. Здесь обнаружили залежи кобальта и никеля.
- Корчаковский участок - в окрестностях села Малая Корчаковка в Сумском районе Сумской области. Это месторождение титановых и циркониевых руд.
- Краснокутское месторождение находится на склоне Днепровско-Донецкой впадины. Оно содержит титановые и циркониевые руды.
- Лекаревское месторождение расположено в Новомиргородском районе Кировоградской области. Богатое на титановые руды.
- Мазуровское месторождение – в Волновахском районе Донецкой области. Содержит нефелиновые руды, залежи циркония, тантала, ниобия и других редкоземельных элементов.
- Малышевское месторождение расположено вблизи Вольногорска в Днепропетровской области. Оно знаменито ильменит-рутил-цирконовыми песками.
- Межириченское месторождение находится в Житомирской области. Содержит титановые руды.
- Полоховское месторождение расположено возле села Полоховка.в Новоукраинском районе Кировоградской области. Известно запасами лития.
- Прутовское месторождение – в Романовском районе Житомирской области. Там нашли залежи меди, кобальта, никеля и металлов платиновой группы.
- Месторождение "Добра" расположено возле Добровеличковки в Кировоградской области, Это крупное месторождение лития, которое также имеет залежи скандия, тантала, ниобия, рубидия, олова и цезия.
- Месторождение "Крутая Балка" расположено в Бердянском районе Запорожской области. Оно содержит редкие металлы, в частности литий, тантал, ниобий, кроме того, полевой шпат и кварц.
- Селищанское месторождение - вблизи города Вольногорск Днепропетровской области. Содержит титано-цирконовые россыпи.
- Стремигородское месторождение находится в Коростенском районе Житомирской области. Известно залежами титана, скандия, ванадия и апатита.
- Шевченковское месторождение расположено возле села Шевченко Донецкой области. Имеет залежи литиевых руд.
Также Украина имеет несколько месторождений с залежами графита в Кировоградской области.
Стоит знать! Однако многие месторождения с залежами редких элементов сейчас находятся на территориях, которые оккупировала Россия. Это, в частности, Мазуровское, Мариупольское месторождения и литиевое "Крутая балка".