Сначала зерно, сейчас транспорт: как блокада поляков может повлиять на экономику Украины

Польские протестующие перекрыли движение украинским грузовикам на границе. Причиной этого называют отмену разрешений на деятельность в Европе перевозчикам из Украины. Такая блокада может негативно повлиять на экономику страны, которой необходима налаженная автомобильная логистика.

Блокада началась, транспорт стоит

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики перекрыли движение транспорта на 3 пунктах пропуска на украинской границе. Как сообщил Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши, блокада будет продолжаться круглосуточно.

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Известно, что разрешение на забастовку и перекрытие движения

Экономист Олег Пендзин во время разговора с 24 Каналом рассказал, что на сегодняшний день западная граница осталась единственным местом пересечения всего импорта и экспорта Украины. Поэтому чрезвычайно важен вопрос его разблокирования.

По словам эксперта, сейчас зерновой экспорт преимущественно идет через железную дорогу, кроме того, несмотря на все работают еще и украинские порты. Впрочем, трудно сказать, что будет дальше, если движение грузовиков будет перекрыто вплоть до следующего года.

По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, под угрозой не только экспорт произведенной продукции в Украине, но и будущие контракты и бюджет страны в 2024 году.

Также участие украинских компаний в международных выставках может быть под вопросом.

Нарушение контрактов по срокам поставки и большая себестоимость – это последствия сейчас,

– добавляет Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Чего касаются требования

Эксперта Пендзина удивляет то, что поляки требуют для решения этого вопроса. Речь идет о доступе к украинской системе "Путь", а также экологический контроль перевозчиков из Украины и т.д.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Я понимаю, для чего это делают поляки. Их водители не хотят ехать в Украину, поэтому польские перевозчики нанимают украинских водителей для того, чтобы ввозить те или иные товары. Однако сейчас, когда украинец въезжает на польском автомобиле в Украину, он выехать назад не может.

Пендзин добавляет, что главным требованием является возвращение для украинских перевозчиков разрешений. Но проблема в том, что поляки в прошлые годы, до полномасштабного вторжения, давали разрешений ровно столько, что их хватало исключительно до августа-сентября. Поэтому после этого возникал транспортный коллапс.

Кроме того, требуют усилить и экологический контроль украинских перевозчиков, но этот контроль должен быть больше, чем у поляков.

– отмечает эксперт.

По словам господина Олега, пример польских аграриев показал перевозчикам, как можно неконкурентными методами бороться с украинскими конкурентами. Следовательно, чтобы решить этот вопрос должны быть переговоры на уровне Брюсселя.

Эти все проблемы, о которых мы сейчас говорим, они актуальны еще с точки зрения, что если Украина становится членом Евросоюза, они будут решаться автоматически. Но, для того чтобы стать членом Евросоюза, нам нужно, в том числе и принципиальное согласие поляков, словаков, румын, венгров. А это не так просто на самом деле. Поэтому, как по мне, чем быстрее мы найдем общее решение, тем лучше будет для нашего вступления в Евросоюз,

– завершает он.

Как отреагировали на блокаду в Украине

В Государственной пограничной службе рассказали, что произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин – Дорохуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Хребенное". Усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами по безопасности, гуманитарного характера, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и тому подобное,

– говорится в сообщении.

Как сообщил в интервью заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, польская сторона предупредила о том, что будут протесты. Что касается требований, то их было несколько.

Из того, что мне озвучил замминистра Рафал Вебер, речь шла о возвращении разрешений. Второе требование – создание в пунктах пересечения отдельного коридора для машин ЕС и коридора для пустых транспортных средств,

– рассказал Деркач.

Впрочем, пока официальных документов относительно этих требований нет. Сейчас продолжаются переговоры между перевозчиками и министерством инфраструктуры Польши, после завершения которых результат будет объявлен Украине.

В чем проблема поляков

Блокада с польской стороны началась через систему разрешений для перевозчиков. Дело в том, что до полномасштабного вторжения украинские перевозчики должны получить специальное разрешение на деятельность в странах Европейского союза. После 24 февраля 2022 эти разрешения отменили аж до июня 2024 года.

Одной из проблем для польских перевозчиков является то, что такие действия создают неравные возможности между украинскими и польскими перевозчиками, а соответственно между их бизнесами. Поэтому из-за того, что в Украине меньшие налоги и зарплаты для водителей, польские перевозчики "проигрывают", ведь украинские услуги намного дешевле.

Как заявляет представитель протестующих Томаш Борковский в газете "Rzeczpospolita", в этом году польско-украинскую границу пересекли 880 тысяч грузовиков. Ожидается, что до конца 2023 года их будет миллион.

До войны каждая сторона имела по 180 тысяч разрешений, и это масштаб разницы,

– добавляет он.

Кроме того, он отмечает, что из 27 тысяч грузовиков, которые были на прошлой неделе на границе с Польшей, только 1,7 тысячи – польские.