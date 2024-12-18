Полная конфискация российских активов для Украины: ЕС оценивает возможные последствия решения

Европейский Союз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации замороженных активов центрального банка России. Конфискация предусматривает использование средств в пользу Украины.

ЕС может полностью конфисковать российские активы

Дипломатическая служба Евросоюза и некоторые государства-члены, рассматривают, нужны ли будут судебные решения как юридическое основание для конфискации замороженных активов, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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В то же время рассматривается и вариант, где будет достаточно расчета нанесенного ущерба. Всю эту информацию передали изданию источники, которые попросили сохранять анонимность из-за деликатности этого вопроса.

Важно! Сейчас страны Европы сталкиваются с риском, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может сократить или прекратить помощь Украине в случае возвращения в Белый дом. Поэтому некоторые государства пытаются возобновить обсуждение возможности более полного использования замороженных российских активов.

Что думают об этом решении страны-члены ЕС

Однако ряд других стран членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, остаются очень обеспокоенными идеей конфискации. Так решение конфисковать деньги и передать их Киеву стало бы значительным отклонением от текущего подхода.

Некоторые государства-члены ЕС сейчас оценивают, какое влияние такой шаг может иметь на евро как валюту, сообщают источники. Они также анализируют потенциальные последствия, если третьи страны решат вывести свои активы из стран, осуществляющих конфискацию,

– пишет издание.

В частности министры иностранных дел Евросоюза обсудили эту идею на встрече в Брюсселе в понедельник. Как отмечает Bloomberg, этот вопрос может быть вновь поднят, когда лидеры Европейского союза встретятся в четверг на саммите в Брюсселе.

Интересно! Это произойдет благодаря странам Балтии и Швеции. Источники рассказали изданию, что именно эти государства продвигают креативные способы лучшего использования замороженных российских активов.