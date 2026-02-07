Только 25% пенсии на руки: часть пенсионеров получит уменьшенные выплаты
- Если пенсионер находится на полном государственном содержании, ему выплачивают только 25% от назначенной пенсии, а остальное идет на покрытие расходов на содержание.
- Выплаты в полном объеме могут получать пенсионеры с особыми заслугами или те, кто временно отсутствуют в учреждении, а также дети-сироты на полном государственном содержании.
В предусмотренных законом ситуациях пенсионные выплаты гражданам пожилого возраста могут быть существенно скорректированы. В частности, если лицо находится на полном государственном обеспечении, выплата пенсии осуществляется не в полном объеме, а с учетом установленных законодательством ограничений.
Во сколько обойдется пенсионеру полное государственное содержание?
В некоторых случаях пенсионные выплаты могут существенно уменьшаться из-за особенностей государственного обеспечения. Речь идет о ситуации, когда человек находится на полном государственном содержании, объяснили в Пенсионном фонде.
Если пенсионер находится в учреждении, где государство полностью обеспечивает его проживание, питание и уход, ему, как правило, выплачивают лишь 25% от назначенной пенсии. Фактически остальные средства направляются на покрытие расходов на содержание.
- Если размер пенсии превышает фактическую стоимость пребывания в учреждении, человеку могут вернуть разницу. В то же время закон гарантирует, что выплата не может быть меньше 25% от назначенной пенсии.
Обратите внимание! Такой порядок начинает действовать с первого числа месяца, следующего после оформления на полное государственное содержание.
Однако в случае, когда у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи на содержании, 25% пенсии получает сам пенсионер, а часть средств может направляться членам семьи. При этом сумма для семьи не может превышать половину общего размера пенсии.
Может ли пенсионер получать всю пенсию на гособеспечении?
В некоторых случаях даже в условиях полного государственного содержания пенсию выплачивают в полном объеме. В частности, это касается пенсий:
- назначенных по закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
- если человек временно отсутствует в заведении, как вот из-за лечения или пребывания в отпуске.
Отдельные правила действуют для детей. Дети-сироты, которые находятся на полном государственном содержании, получают пенсию в связи с потерей кормильца полностью. Другие дети, которые также находятся на государственном обеспечении, получают половину такой пенсии.
Какой размер пенсий в Украине в 2026 году?
По состоянию на 1 января 2026 года средний показатель пенсионных выплат в Украине составляет 6 544 гривны. В то же время распределение выплат остается неравномерным: примерно каждый третий пенсионер получает около 3 339 гривен в месяц.
Вместе с этим государство пересмотрело предельные показатели выплат. Для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем минимальная пенсия выросла на 234 гривны до 2 595 гривен. В то же время закон ограничивает максимальный размер выплат: он не может превышать десяти прожиточных минимумов, поэтому в 2026 году верхний предел пенсии составляет 25 950 гривен.