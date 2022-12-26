"Очень достойно": как гривна прошла год полномасштабной войны

Полномасштабная война в стране длится почти год. Несмотря на инфляцию и падение экономики, Украина смогла предотвратить катастрофический экономический удар. Как украинская гривна преодолевала последствия российской агрессии, читайте в материале 24 канала.

Каким был 2022 год для гривны

Как рассказывает 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, 2022 год гривна прошла очень успешно. Это стало возможным благодаря международной поддержке.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка 2022 год, с учетом войны, падения экономики и инфляции, гривна прошла очень успешно. Прежде всего, это заслуга Национального банка и своевременно принятых им решений. Хотя без значительной международной финансовой помощи удержать курс на сегодняшних отметках все равно было бы невозможно. Поэтому на одну ступеньку с регулятором следует поставить всех наших партнеров.

Соглашается с тем, что гривна достойно выстояла в этом году и Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK). По его словам, война способна поколебать экономику любой страны, независимо от уровня ее развития и материального достатка ее граждан, но, несмотря на это, Украине удалось сохранить гривну от возможного катастрофического падения.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Украинской экономике удалось избежать глобальных проблем, как, например, дефолт, следовательно, выдержала и гривна. Это стало возможным благодаря своевременным стабилизирующим решениям для поддержки гривни со стороны Правительства и НБУ, а также макрофинансовой помощи стран-партнеров. Мир не оставил нас наедине с войной.

История курса длиной в год

Доллар начал расти еще за несколько дней до полномасштабного вторжения. Перед 24 февраля американская валюта пересекла отметку в 29 гривен за доллар. В день полномасштабного вторжения России в Украину продажи доллара, например, уже составляли почти 31 гривну.

Следующий большой скачок произошел в конце мая. Тогда доллар вырос с 31 гривны до почти 35 гривен, а затем и до 36 гривен. Причиной такого резкого роста стало то, что НБУ отменил 10%-ную маржу по официальному курсу, который был зафиксирован на уровне 29,25 гривны.

Летом этого года, а именно 21 июля, НБУ скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару до 36,6 гривны. Это снова стало причиной для нового ценового скачка. Следовательно, за 9 дней, наличный курс доллара при покупке подорожал почти до 40 гривен, а при продаже – до 41 гривны.

Следовательно, к маю 2022 года наличный курс доллара колебался в диапазоне

Интересно, что после этого на рынке в течение нескольких месяцев не происходило значительных скачков. А по состоянию на начало декабря фиксировалась длительная стабильность по стоимости доллара в пределах 40-41 гривны.

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Доллар в первую неделю января

Украинцам можно рассчитывать, что в период с 1 по 7 января доллар будет стабильным. Максимальные возможные колебания не пересекут предел 0,5 гривны за 1 доллар.

Такое колебание в диапазоне 1% в сложных экономических и военных условиях вполне допустимо. Следовательно, курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны, а скорее будет оставаться в пределах 40 – 41 гривны,

– говорит Герман Марченко.

Курс валют по состоянию на 26 декабря

В банках;

Эксперт отмечает, что валютные "настроения" может повлиять на уровень потребительских цен в канун праздников и ожидаемое снижение количества операций по купле-продаже валюты в первую неделю нового года.

За данным "Минфина", наличный доллар можно продать в среднем за 40 гривен, а купить за 40,40 гривны. Наличный евро покупают за 41,70 гривны, а продают в среднем за 42,40 гривны.

В обменниках;

Покупают доллар в среднем за 40,14 гривны, а продают – за 40,65 гривны, по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 42,01 гривны, а продажа – 42,71 гривны.

На черном рынке;

Покупка доллара в среднем на уровне 40,40 грн., а продажа – 40,60 грн. Евро покупают по 42,30 гривны, а продают по 42,55 гривны.