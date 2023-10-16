Больше никаких выплат: когда польское правительство перестанет помогать украинским беженцам

Правительство Польши решило прекратить выделять средства в помощь беженцам из Украины. До введения новейших правил осталось совсем не достаточно времени.

Польша прекратит выплаты беженцам из Украины

По словам секретаря правительства Польши Петра Мюллера, массовый выезд украинцев за границу из-за войны почти прекратился. Вместе с тем истекает срок решения о выделении денежной помощи для украинцев, вынужденных уехать из своей страны.

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Он подчеркнул, что часть социальной помощи уехавшие в Польшу украинцы потеряют уже в 2024 году. Местное правительство уже решило, что выплаты некоторых видов помощи точно больше не будет.

Вероятно, выплаты будут отменены в первом квартале 2024 года. Продолжать платить украинцам социальную помощь уже просто нет смысла,

– заявил Мюллер.

Чиновник добавил, что речь идет о завершении действия соответствующего закона, и продолжать его не будут.

Ранее звучала информация, что Польша переплатила украинским беженцам около 2 миллионов злотых, это около 450 тысяч долларов. В частности, стало известно о случаях, когда некоторые украинцы получали выплаты от Польши даже после того, как вернулись в Украину.