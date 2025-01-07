Польша предлагает Украине энергетическую помощь: ответ на угрозы Фицо

Польша выразила готовность поставлять электроэнергию Украине, если возникнет такая необходимость. Это стало ответом на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пригрозил прекращением поставок электроэнергии Украине.

Польша готова поставлять электроэнергию Украине

Об этом заявила министр климата и окружающей среды Паулина Генниг-Клеска. Она отметила, что оператор готов, поэтому все зависит от того, захочет ли Украина воспользоваться этой возможностью. Также она добавила, что поведение Фицо противоречит европейским принципам, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Польша сможет увеличить продажу электроэнергии Украине, но только если Украина обратится с такой просьбой,

– сказала Генниг-Клеска в эфире государственного вещателя TVP Info.

Дело в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо на прошлой неделе заявил, что его партия может рассмотреть прекращение поставок электроэнергии Украине, уменьшение помощи беженцам и требования по восстановлению транзита газа или компенсации за убытки, которые, по его мнению, Словакия понесла из-за прекращения поставок российского газа через Украину.