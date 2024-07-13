Польша готова поставлять электроэнергию Украине со своих ТЭС при одном условии

Польша предложила Еврокомиссии поставлять в Украину свою электроэнергию, произведенную из польского угля. Однако при определенном условии.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил журналистам, что польские власти попросили о встрече для обсуждения этого вопроса.

Смотрите также Пересмотр тарифов на свет в Украине: когда ждать повторного повышения

При каком условии Польша готова поставлять свою электроэнергию

Польша готова поставлять свою электроэнергию Украине в случае, если не будет платить за выбросы.

Представитель Еврокомиссии объяснил, что электроэнергия, которую производят электростанции в ЕС и доставляют в Украину, подпадает под обычные правила Системы торговли выбросами (ETS): электростанции должны выкупать квоты и платить за эти выбросы.

Макфи отметил, что ЕС хочет поддержать энергосистему Украины в течение предстоящей зимы, но пока не хочет спекулировать относительно польской идеи, поскольку не знает деталей.

Он также отметил, что в ЕС есть страны, которые решили поддержать Украину поставками угля для ее энергостанций.

Что предшествовало

Идею производить электроэнергию для Украины на собственных угольных теплоэлектростанциях ранее выдвинул премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Варшаве.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, и отправлять электроэнергию, что производится польскими электростанциями из польского угля, на европейские деньги через существующий энергомост Украину,

– сказал тогда Туск.

Это стало бы дополнительным источником для нашей страны, у которой из-за российских обстрелов сейчас недостаточно генерации для покрытия потребления.

Ранее сообщалось, что Украина хочет достичь увеличения лимита импорта электроэнергии из ЕСминимум до 2,2 гигаватта при действующем лимите импорта объемом 1,7 гигаватта.