Польша готова поставлять электроэнергию Украине со своих ТЭС при одном условии

13 июля 2024, 12:21
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Источник:

PAP

Польша предложила Еврокомиссии поставлять в Украину свою электроэнергию, произведенную из польского угля. Однако при определенном условии.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил журналистам, что польские власти попросили о встрече для обсуждения этого вопроса.

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При каком условии Польша готова поставлять свою электроэнергию

Польша готова поставлять свою электроэнергию Украине в случае, если не будет платить за выбросы.

Представитель Еврокомиссии объяснил, что электроэнергия, которую производят электростанции в ЕС и доставляют в Украину, подпадает под обычные правила Системы торговли выбросами (ETS): электростанции должны выкупать квоты и платить за эти выбросы.

Макфи отметил, что ЕС хочет поддержать энергосистему Украины в течение предстоящей зимы, но пока не хочет спекулировать относительно польской идеи, поскольку не знает деталей.

Он также отметил, что в ЕС есть страны, которые решили поддержать Украину поставками угля для ее энергостанций.

Что предшествовало

Идею производить электроэнергию для Украины на собственных угольных теплоэлектростанциях ранее выдвинул премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Варшаве.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, и отправлять электроэнергию, что производится польскими электростанциями из польского угля, на европейские деньги через существующий энергомост Украину,
– сказал тогда Туск.

Это стало бы дополнительным источником для нашей страны, у которой из-за российских обстрелов сейчас недостаточно генерации для покрытия потребления.

Ранее сообщалось, что Украина хочет достичь увеличения лимита импорта электроэнергии из ЕСминимум до 2,2 гигаватта при действующем лимите импорта объемом 1,7 гигаватта.

Автор: Анастасія Кушпіт