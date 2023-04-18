Завоевать избирателей: зачем Польша ограничила ввоз украинского зерна
В Польше 15 апреля было принято решение о запрете ввоза ряда продовольствия с территории Украины, в том числе и зерна. Глава правящей партии Ярослав Качиньский обратился к польским аграриям, мол правительство заботится об их интересах и уже через несколько часов соответствующее распоряжение вступило в силу.
Такие детали в эфире 24 Канала рассказал общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура. Он подчеркнул, что сейчас в Польше проходит предвыборная кампания и это важный контекст.
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Что хотело показать правительство
По словам Купидуры, это был очередной искусный ход правящей партии, которая хочет получить благосклонность аграриев-избирателей. Именно они будут голосовать осенью и делать свой выбор. Второстепенной была реакция европейской комиссии и Украины.
"В замысле правящей партии польские фермеры получили сигнал: мы заботимся о вас. Но все разговоры только начинаются. Предстоит вероятная встреча министров сельского хозяйства Польши и Украины", – сообщил спикер.
Ришард Купидура о ситуации с украинским зерном: смотреть видео
О какой еще поддержке говорится
Качиньский заверил, что зерно польских фермеров не пропадет, отметил общественный деятель. Речь идет об установлении минимальной цены и дотации от государства. Впрочем, на законодательном уровне есть только запрет на импорт.
Как дальше будет развиваться ситуация – посмотрим. Думаю, будет стоять вопрос транзита, потому что это не противоречит польским вопросам,
– предположил дальнейшую историю Купидура.
Какие возникли первые последствия
Пока польские таможенники оказались на распутье. Они ведь первые, кто должен выполнить распоряжение правительства, объяснил эксперт. Он добавил, что в настоящее время те руководствуются двумя директивами: с одной стороны – европейский закон о либерализации торговли с Украиной и он главный, с другой – распоряжение правительства, которое противоречит первому документу.
"Польские таможенники должны принимать решения и не знают, что делать, но будут учитывать, кто их принимает на работу", – резюмировал общественный деятель.
Запрет на ввоз зерна: что известно
- Ничего удивительного в таких действиях Польши нет, ведь Европа ценит и оберегает своих национальных аграрных производителей. Теперь слово за украинскими властями, которые должны идти на переговоры с Брюсселем и искать компромиссы.
- Кроме Польши аналогичное решение приняла Венгрия и может Болгария. В настоящее время обсуждается решение о запрете импорта украинского зерна. Тамошние министры также ссылаются на защиту национальных производителей.
- Кроме зерна польское правительство запретило ввоз сахара, сухих кормов, льна и конопли, семян, молока, некоторых видов мяса, яиц, меда, вина и многих других продуктов.