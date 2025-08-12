Как украинцам получать польскую пенсию в Польше
- Украинцы в Польше могут получать пенсию, если постоянно проживают, легально трудоустроены в Польше и платят пенсионные взносы, достигнув соответствующего возраста и имея достаточный страховой стаж.
- Существует соглашение между Украиной и Польшей, которое позволяет учитывать стаж работы в обеих странах для выплат пенсий.
Украинцы имеют право на получение польской пенсии. Однако только, если они соответствуют всем необходимым критериям.
Как получать польскую пенсию в Украине?
Дело в том, ZUS – управление социального страхования Польши – может выплачивать пенсии некоторым из граждан Украины, передает 24 Канал со ссылкой на издание inPoland.
Для того, чтобы получать выплаты от правительства Польши, необходимо соответствовать следующим требованиям:
- постоянное проживание в стране;
- легальное трудоустройство;
- уплата пенсионных взносов.
Более того, человек также должен достичь определенного возраста, чтобы получать денежную помощь. Сейчас это:
- 60 лет – для женщин;
- 65 лет – для мужчин.
Также нужно иметь достаточный страховой стаж: не менее 20 лет – для женщин и не менее 25 лет – для мужчин.
Важно! Более того, украинцы могут получать пенсии одновременно из обеих стран – Польши и Украины. Выплаты пропорционально распределяют в зависимости от стажа в каждой стране.
Какие минимальная пенсия в Польше?
Минимальная пенсия в Польше с 1 марта текущего года выросла на 97,95 злотых по сравнению с предыдущей суммой. Сейчас она составляет 1878,91 злотых. Однако после налогообложения пенсионеры получают 1709,81 злотых.
Следует добавить, что между Украиной и Польшей действует соглашение (еще от 2012 года), которое позволяет учитывать работу в обеих странах, то есть за работу в Украине пенсию выплачивает Пенсионный фонд Украины, а в Польше – ZUS.
Заметьте! Польша не перечисляет деньги за стаж, приобретенный в Украине, и наоборот.