Проблема решена: нефтепровод "Дружба" возобновил свою работу
- Транспортировка нефти через нефтепровод "Дружба" в направлении Словакии восстановлена после устранения неполадок.
- Ожидается, что нефть из России поступит в Словакию вечером 12 марта.
Транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии возобновлена. Это стало возможным после того, как удалось устранить неполадки, возникшие ранее.
Когда Словакия снова получит нефть
Нефть поступит в Словакию вечером 12 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.
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По нашим данным, после устранения технических неполадок на нефтепроводе "Дружба" на участке за пределами Словакии прокачка нефти в сторону нашей территории восстановлена, а поступление нефти в Словакию ожидают сегодня вечером,
– сообщает Transpetrol.
Справка: Transpetrol – словацкая компания, которая занимается транспортировкой и хранением сырой нефти.
Почему в Словакию и Венгрию не поступает нефть
11 марта Словакия и Венгрия заявили о перебоях в поставках нефти по трубопроводу "Дружба". Впоследствии, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обратился с претензиями к Украине. По его словам, перебои в поставках связаны с атаками беспилотников, что осуществлялись с украинской территории.
Мы считаем неприемлемыми атаки на энергетическую инфраструктуру, что направлена в Венгрию. Мы неоднократно заявляли об этом в Брюсселе, и Европейская комиссия гарантировала, что подобных атак не будет. К сожалению, это уже не первый случай нарушения этой гарантии.
Напомним! Венгрия выступает против ударов Украины по российским НПЗ.