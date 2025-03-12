Проблема решена: нефтепровод "Дружба" возобновил свою работу

Транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии возобновлена. Это стало возможным после того, как удалось устранить неполадки, возникшие ранее.

Когда Словакия снова получит нефть

Нефть поступит в Словакию вечером 12 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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По нашим данным, после устранения технических неполадок на нефтепроводе "Дружба" на участке за пределами Словакии прокачка нефти в сторону нашей территории восстановлена, а поступление нефти в Словакию ожидают сегодня вечером,

– сообщает Transpetrol.

Справка: Transpetrol – словацкая компания, которая занимается транспортировкой и хранением сырой нефти.