Сколько на самом деле получают учителя во время летних каникул
- Учителя получают ту же зарплату летом, что и в течение учебного года.
- Размеры должностных окладов учителей зависят от Единой тарифной сетки.
Несмотря на то, что учебный год заканчивается в мае, летом для учителей не начинаются каникулы. Педагоги продолжают работать и в дальнейшем.
Как рассчитывается зарплата учителей летом
Летом учителя получают ту же зарплату, что и в течение учебного года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Педрада".
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Заработная плата учителя состоит из нескольких частей:
- должностной оклад;
- доплаты, в частности, надбавка за выслугу лет и престижность труда.
Заметьте! Учителя имеют право на увеличение должностного оклада на 10%, согласно постановлению Кабмина "О повышении оплаты труда педагогических работников".
Как формируются выплаты учителей
Размеры должностных окладов учителей зависят от Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы – ЕТС.
Доплаты, в свою очередь, рассчитываются отдельно. К примеру, надбавка за выслугу лет определяется с учетом стажа педагогической работы:
- если стаж составляет более 3 лет – доплата 10%;
- более 10 лет – 20%;
- более 20 лет – 30%.
А вот размер доплаты за престижность труда устанавливается непосредственно руководителем заведения образования. Эта надбавка может составлять – от 5% до 30% должностного оклада.
Обратите внимание! Доплаты, которые могут получить учителя, можно увидеть в постановлении Кабмина №1391.