Выплаты ВПЛ продолжат, но только некоторым категориям
Еще на полгода внутренне перемещенным лицам продолжили выплаты от государства. Впрочем, есть такие категории, которым придется повторно подать заявление на получение помощи, в частности беременным, лицам с инвалидностью, несовершеннолетним и тому подобное.
Кому из ВПЛ продолжат выплаты
Внутренне перемещенные лица могут получать помощь от государства еще следующие 6 месяцев. В то же время это право имеют только уязвимые категории, которые нуждаются в соцвыплатах. О таких изменениях говорится в обновленном Порядке предоставления помощи ВПЛ.
Читайте также Выплаты для ВПЛ: что изменится для переселенцев в маеНапоминаем! Правительство 22 марта внесло некоторые изменения в Порядок предоставления помощи ВПЛ.
Среди ВПЛ, которым продлили выплаты, есть:
- лица, выплаты которым продлят автоматически,
- лица, которым необходимо подать заявление для продолжения выплат на себя,
- лица, которым выплаты продолжают на всю семью по заявлению одного из членов семьи.
ВПЛ, которые должны лично подать заявление снова
Несовершеннолетние дети до 18 лет:
- те, которые прибыли без сопровождения законных представителей,
- находятся в семьях патронатных воспитателей,
- дети, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно устроены в семьи родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа среди ВПО.
Кстати, подать заявление в интересах ребенка могут:
- лица, которые находятся в семейных или родственных отношениях с ребенком, при наличии документа, который подтверждает такие отношения,
- лица, уполномоченное родителями или другими законными представителями на сопровождение ребенка, при наличии письменного заявления одного из законных представителей,
- лица, в семью которой временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки,
- патронатный воспитатель или другие соответствующие лица.
Патронатный воспитатель:
- помощь предоставляется на период, пока ребенок находится в семье патронатного воспитателя, но не более чем на 6 месяцев.
Студенты до 23 лет:
- которые учатся денно или по дуальной форме и не имеют собственных семей.
Беременные женщины:
- речь идет о женщинах после 30-й недели беременности, или после 27-й недели для тех, кто пострадал от аварии на ЧАЭС.
Лица с инвалидностью ІІІ группы:
- выплаты продолжатся только если среднемесячный доход на одного члена семьи, которая получает помощь, за последние 3 месяца или за прошлый квартал не превышает 9 444 гривны в месяц.
Лица, которые потеряли трудоспособность:
- если среднемесячный доход на одного получателя помощи за последние 3 месяца или прошлый квартал не превышает 9 444 грн, выплаты продолжатся. Это касается лиц пенсионного возраста, которые не получают пенсии из-за недостаточного стажа.
Лица с тяжелыми формами заболеваний:
- в таком случае заявление нужно подать лично, независимо от наличия установленной инвалидности. Диагноз подтверждается формами 027/о и/или 028/о.