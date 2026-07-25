Пенсионные выплаты из двух стран: кто из украинцев имеет на них право

Украинцы, проживающие в Польше, могут не только получать пенсию, назначенную в Украине, но и в определенных условиях претендовать на польские пенсионные выплаты. Рассказываем, как оформить пенсию за границей и кто имеет право на выплаты от Польши.

Кто из украинцев имеет право на пенсионные выплаты из двух стран?

Украинцы, проживающие или работавшие в Польше, могут получать пенсионные выплаты не только от Украины. При определенных условиях они имеют право на польскую пенсию или доплату к минимальному размеру выплат. Такие возможности предусмотрены Соглашением между Украиной и Польшей о социальном обеспечении .

В то же время каждая страна назначает пенсию в соответствии с собственным законодательством и за страховой стаж, приобретенный на ее территории. А вот украинцы, которым уже назначили пенсию в Украине, могут получать ее на счет в польском банке без возвращения домой.

Для этого следует обратиться в ближайшее отделение польского Фонда социального страхования (ZUS) и подать заявление по форме ETR-UA. После оформления пенсия будет поступать на банковский счет один раз в квартал в евро.

В каких условиях можно получать польскую пенсию?

Украинцы также могут претендовать на польскую пенсию или доплату в минимальный размер пенсионных выплат. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

иметь хотя бы один день официального страхового стажа в Польше с уплатой взносов в ZUS;

достичь пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

постоянно проживать на территории Польши.

Если человек отвечает этим требованиям, а размер украинской пенсии ниже минимальной пенсии в Польше, ZUS может доплатить разницу до гарантированного уровня.

Как оформить украинскую пенсию впервые в Польше?

Если человек достиг пенсионного возраста уже после переезда в Польшу, он может оформить украинскую пенсию без возвращения в Украину. Для этого нужно обратиться в отделение ZUS и подать заявление по форме PL-UA 7. В него добавляют документы, подтверждающие страховой стаж в Украине, в частности трудовую книжку, диплом о дневной форме обучения, военный билет и другие документы, предусмотренные законодательством.

Как мы писали ранее, чтобы выплаты продолжали поступать, пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию . До 31 декабря необходимо подать в Пенсионный фонд Украины соответствующее заявление, заверенное в ZUS, нотариуса или в украинском дипломатическом учреждении.