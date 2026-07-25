Хто з українців має право на пенсійні виплати з двох країн?

Українці, які проживають або працювали в Польщі, можуть отримувати пенсійні виплати не лише від України. За певних умов вони також мають право на польську пенсію або доплату до мінімального розміру виплат. Такі можливості передбачені Угодою між Україною та Польщею про соціальне забезпечення.

Водночас кожна країна призначає пенсію відповідно до власного законодавства та за страховий стаж, набутий на її території. А от українці, яким уже призначили пенсію в Україні, можуть отримувати її на рахунок у польському банку без повернення додому.

Для цього потрібно звернутися до найближчого відділення польського Фонду соціального страхування (ZUS) та подати заяву за формою ETR-UA. Після оформлення пенсія надходитиме на банківський рахунок один раз на квартал у євро.

За яких умов можна отримувати польську пенсію?

Українці також можуть претендувати на польську пенсію або доплату до мінімального розміру пенсійних виплат. Для цього потрібно виконати кілька умов:

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мати хоча б один день офіційного страхового стажу в Польщі зі сплатою внесків до ZUS;

досягти пенсійного віку - 60 років для жінок і 65 років для чоловіків;

постійно проживати на території Польщі.

Якщо людина відповідає цим вимогам, а розмір української пенсії є нижчим за мінімальну пенсію в Польщі, ZUS може доплатити різницю до гарантованого рівня.

Як оформити українську пенсію вперше в Польщі?

Якщо людина досягла пенсійного віку вже після переїзду до Польщі, вона може оформити українську пенсію без повернення в Україну. Для цього потрібно звернутися до відділення ZUS і подати заяву за формою PL-UA 7. До неї додають документи, що підтверджують страховий стаж в Україні, зокрема трудову книжку, диплом про денну форму навчання, військовий квиток та інші документи, передбачені законодавством.

Як ми писали раніше, щоб виплати продовжували надходити, пенсіонери повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію. До 31 грудня необхідно подати до Пенсійного фонду України відповідну заяву, засвідчену в ZUS, нотаріуса або в українській дипломатичній установі.