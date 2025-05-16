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16 мая, 15:45
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Влияет ли прописка на процесс получения наследства

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Прописка не предоставляет права собственности на имущество и не создает оснований для наследования.
  • Существуют риски, связанные с пропиской, такие как возможные судебные споры по выселению и проблемы с продажей имущества.

Довольно часто украинцы путают прописку с возникновением права на долю в имуществе. Однако на самом деле это разные понятия.

Особенности регистрации места жительства

Сейчас прописку предоставляют в ЦНАПах, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское бюро.

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Для того, чтобы задекларировать свое место жительства, то есть прописаться обязательно нужны:

  • Согласие собственника имущества. Без согласия собственника прописаться невозможно. Если есть несколько совладельцев, то нужно согласие всех;
  • Документы на имущество (договор, выписка из реестра);
  • Документы лица, которая будет регистрировать свое место жительства (паспорт);
  • Квитанция об уплате государственной пошлины (выдают работники ЦНАП).

Предоставляет ли приписка право собственности на имущество

Бытует миф, что если лицо зарегистрирует место своего проживания в конкретном жилье, то у него возникает право собственности на такое имущество, а потом он имеет право претендовать на наследство.

На самом деле это не так. Стоит запомнить, что прописка не порождает право собственности на имущество и не создает оснований для наследования. В общем регистрация предоставляет право только пользования и проживания. Также распространены случаи, когда лицо может быть зарегистрировано по одному адресу, но проживать фактически по другому.

Поэтому, если вы зарегистрировали в своем жилье конкретное лицо, то у него лица автоматически право на ваше имущество не возникнет. Ведь право собственности может возникать только на основании:

  • Решения суда о признании права на имущество, которое вступило в законную силу;
  • Договоров (дарения, обмен, купля-продажа);
  • Наследования (по завещанию или по закону);
  • На основании закона.

Основные риски прописки

  • Снятие с регистрации/выселение лица

Если вдруг когда-то у вас возникнет спор с зарегистрированными в вашем имуществе лицами, то велика вероятность, что придется их выселять и снимать место регистрации в судебном порядке.

  • Все официальные документы, постановления, решения, штрафы будут приходить по зарегистрированному месту жительства лица
  • Проблемы с продажей имущества, если в нем зарегистрированы посторонние лица

Новые владельцы имущества или нотариус не захотят заключать и удостоверять сделку, из-за прописанных лиц.