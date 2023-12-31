Могут ли украинцы получать пенсию во время пребывания за границей

Значительное количество украинцев вынуждены были уехать за границу после начала полномасштабного вторжения. Некоторым пенсионерам прекратили выплаты.

Почему отменяют пенсию

Украинцы, которые находятся за границей, могут потерять пенсию, если средства не были ими получены за последние 6 месяцев. Речь идет и о случаях, когда деньги более полугода лежат на счете и не используются.

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Чтобы возобновить пенсионные выплаты, необходимо обратиться в ПФУ. Это можно сделать онлайн или по почте.

Какие документы необходимы для возобновления выплат

Если украинец за кодоном имеет статус беженца или получил временную защиту, он может обратиться в территориальное отделение ПФУ с соответствующими документами.

Выплаты за границей могут поступать на банковский счет. В Польше у украинцев есть возможность получать деньги на почте наличными через международный перевод.

Для подачи заявления на возобновление пенсионных выплат требуются как оригиналы, так и копии указанных документов. Речь идет о:

удостоверении личности;

документах о статусе беженца или временной защите;

справке о регистрации во временном месте жительства.

Копии должны быть заверены уполномоченным лицом: работниками консульства или дипломатическим представительством.