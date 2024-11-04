Можно ли получать социальные выплаты и субсидию одновременно

Вопрос получения социальных выплат и субсидии очень актуален в Украине. Особенно, для внутренне перемещенных лиц, которые хотят одновременно претендовать на субсидию на аренду жилья и соцпомощь.

Получение субсидии и соцвыплат одновременно

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг не исключает получения других социальных выплат, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики. Таким образом, Внутренним переселенцам, которые будут получать субсидию на аренду жилья, будут сохранены все другие социальные выплаты.

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Соответствующее постановление уже утвердило правительство, и сейчас происходит техническая подготовка для удобной цифровой подачи заявок. Ведомство также активно отвечает на вопросы граждан, подтверждая, что назначение субсидии не влияет на другие выплаты.

В связи с тем, что получаем много вопросов, не отменяются ли другие социальные выплаты при назначении субсидии на аренду жилья, отвечаем: нет, не отменяются, вы будете продолжать получать другие выплаты,

– заверили в Минсоцполитики.

Как сообщается, на первом этапе новый инструмент начнет действовать с середины января 2025 года в девяти пилотных регионах, где больше всего внутренне перемещенных лиц:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Запорожской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Херсонской;

Луганской и Донецкой областях (за исключением территорий, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы).