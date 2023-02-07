Украинцы могут получить 2220 гривен через ПриватБанк

Пострадавшие от войны Украинцы могут получать трехмесячную помощь от чешской благотворительной организации. Размер пособия составляет 2220 гривен на одного человека.

Эта помощь рассчитана на вынужденно перемещенных лиц из зоны боевых действий, лиц, потерявших или у которых повреждено жилье, лиц, проживающих вблизи линии фронта и людей, которые предоставляют убежище для ВПЛ.

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Сумма пособия составляет 2220 грн на одного человека и будет предоставляться одним траншем в течение трех месяцев до июля 2023 года.

Как получить выплаты

Обратиться за назначением помощи можно на горячую линию организации "Человек в беде" по телефону 0 800 210 174 или написать по электронной почте hotline.ukr@peopleinneed.net. Если дозвониться не удастся, можно обратиться в фейсбуки.

Выплата помощи будет производиться на банковскую карту ПриватБанка. Если нет зарегистрированной банковской карты или не верно указаны реквизиты, клиент получает уведомление с контрольным номером перевода PrivatMoney.

Помощь через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно получить в Приват24, ОСО, банкомате в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 – на карту ПриватБанка.

Про организацию "Человек в беде"

Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" (People in Need) начала свою работу в Украине в 2003 году и развернула проекты в 23 областях Украины с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022.

"Человек в беде" помогает пострадавшим от войны, предоставляя необходимые продовольственные и промышленные товары, средства гигиены, помогает в восстановлении жилья, оказывает психосоциальную поддержку и денежную помощь.