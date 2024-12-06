Когда Украина получит обещанные 50 миллиардов долларов от G7

Украина должна вскоре получить 50 миллиардов долларов. Речь идет о кредите от ЕС и G7.

Когда в Украину поступит эта помощь

Денис Шмыгаль сообщил, что первые 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов Украина получит уже в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на час вопросов к премьер-министру.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Государство создало международный реестр убытков в рамках создания международного компенсационного механизма. Враг, Россия, должен заплатить каждому украинцу за уничтоженное, утраченное поврежденное имущество, за все эти разрушения, которые мы получили из-за российской агрессии.

Как уточнил Шмыгаль, сейчас продолжается юридическая процедура для создания соответствующего компенсационного механизма.

Пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов,

– подчеркнул премьер.

Напомним! Украина получит от ЕС и G7 кредит на почти 50 миллиардов долларов. Однако "гасить" этот займ будут из дохода от замороженных российских активов.