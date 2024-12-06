Когда Украина получит обещанные 50 миллиардов долларов от G7
6 декабря 2024, 15:25Читати новину українською
Украина должна вскоре получить 50 миллиардов долларов. Речь идет о кредите от ЕС и G7.
Когда в Украину поступит эта помощь
Денис Шмыгаль сообщил, что первые 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов Украина получит уже в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на час вопросов к премьер-министру.
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Государство создало международный реестр убытков в рамках создания международного компенсационного механизма. Враг, Россия, должен заплатить каждому украинцу за уничтоженное, утраченное поврежденное имущество, за все эти разрушения, которые мы получили из-за российской агрессии.
Как уточнил Шмыгаль, сейчас продолжается юридическая процедура для создания соответствующего компенсационного механизма.
Пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов,
– подчеркнул премьер.
Напомним! Украина получит от ЕС и G7 кредит на почти 50 миллиардов долларов. Однако "гасить" этот займ будут из дохода от замороженных российских активов.