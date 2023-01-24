Удобно и в любое время суток: семьи с детьми смогут подавать заявления на помощь в Дии

Для этого получение такой возможности необходимо подать заявку на портале Дия. Но это сделать могут только отдельные категории семей.

Для кого будет доступна помощь

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, родители с детьми смогут подать заявление на получение помощи в Дии. С помощью портала это будет быстро и удобно.

Читайте также Украинцы получат вторую пенсию: что об этом известно

Кто сможет получить:

лица, усыновившие ребенка;

люди, которые ухаживают за больным ребенком;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

одинокая мать или отец, не состоящие в браке.

Присоединиться могут к бета-тесту только определенные категории по ссылке.

Продолжаем обеспечивать цифровую безбарьерность. Сегодня можно записаться на бета-тест сервисов семьям с детьми на портале Дия. После успешного тестирования отдельные категории родителей с детьми смогут подать заявление на получение социальных выплат от государства быстро, удобно и в любое время суток,

– объяснила Жолнович.

К теме Какую помощь ВПЛ смогут получить в 2023 году: перечень организаций

Выплаты многодетным семьям в 2023 году

Напомним, в 2023 году прожиточный минимум украинцев не изменился и остается таким же, что и в декабре 2022 года.

Итак, размер помощи многодетным семьям составляет Эта помощь назначается на третьего и каждого следующего ребенка. Выплачивается до момента, когда ребенку исполнится 6 лет.

К слову, если в семье родились сразу двое или более детей, выплаты производятся на каждого ребенка.

Что касается помощи государства при рождении малыша, то сумма составляет 41 280 гривен. Но ее выплачивают не сразу. Сначала первая часть – это 10 320 гривен, а остальную сумму – частями ежемесячно по 860 гривен.