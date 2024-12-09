Из-за этого вам прекратят выплату пенсии: что нужно знать украинским пенсионерам
9 декабря 2024, 15:00Читати новину українською
Законодательством определены обстоятельства при которых пенсия может не поступать лицу. Речь идет о "заморозке" выплат на счетах ПФУ до выяснения всех обстоятельств.
Почему вам отменят пенсию в декабре
Прекращение выплаты пенсии происходит по решению суда или территориальных органов ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Какие обстоятельства определены для прекращения выплаты пенсии:
- если лицо не прошло идентификацию;
- в документах содержится ложная информация;
- в случае смерти пенсионера;
- лицо не получает пенсию (не осуществляет никакой активности на своем банковском счете, куда поступает выплата) в течение 6 месяцев;
- пенсионер признан без вести пропавшим;
- пенсионер уехал на ПМЖ за границу и тому подобное.
Если особа хочет восстановить свою выплату, она должна обратиться в любой сервисный центр ПФУ с такими документами:
- заявление;
- удостоверение личности.
Обратите внимание! Подать заявление нужно в течение 10 дней с момента, когда были выяснены обстоятельства по которым и были прекращены выплаты.