Приднестровье начало получать газ от венгерской компании. Поставки происходят при посредничестве "Молдовагаза".

Как Приднестровье получает газ сейчас

Поставка газа на территорию непризнанной республики стала возможной, благодаря российскому кредиту, сообщил в своих соцсетях непризнанный лидер Приднестровья Вадим Красносельский, передает 24 Канал.

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Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможной благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной, слаженной работе команды Министерства энергетики России,

– заявил непризнанный лидер Приднестровья.

В своем сообщении Красносельский неоднократно поблагодарил российских чиновников за поддержку "в сложнейшей энергетической ситуации".

Обратите внимание! Как сообщает издание Newsmaker, 13 февраля венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG объявила о поставках газа на территорию Приднестровья.

Как Приднестровье получало газ раньше

После прекращения транзита через территорию Украины, Приднестровье, фактически, осталось без газа. ЕС решил оказать помощь непризнанной республике.

До 10 февраля Приднестровье получало газ, благодаря первому траншу европейской помощи. Впоследствии, лидер непризнанной республики заявил о том, что топливо будет поступать на приднестровскую территорию уже за счет российского кредита.

Заметьте! ЕС должен был способствовать поставке газа в Приднестровье с 1 по 10 февраля. Договоренностей о дальнейших действиях не было.