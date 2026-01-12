Миллиардный "кредит" для Украины: когда ЕС может начать выплату средств

Европейская комиссия скоро опубликует новое предложение. Оно будет касаться регламента, который определит условия для получения Украиной траншей в рамках кредита.

Что известно о "кредите" для Украины от Евросоюза?

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Балаш Ужвари, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Мы должны как можно скорее предложить определенное количество законодательных актов, чтобы мы могли начать выплату средств в начале второго квартала этого года,

– сказал Балаш Ужвари.

Ожидается, что Европейская комиссия предложит ряд соответствующих законодательных актов уже в ближайшее время. Но представитель не будет разглашать детали предложений, в частности относительно доли бюджетной и оборонной помощи в рамках кредитной программы.

Обратите внимание! Ужвари отметил, что ответ будет найден, как только предложения будут внесены.

Напомним, что на саммите в Брюсселе страны ЕС согласовали Украине 90 миллиардов евро на следующие два года. Об этом пишут в Politico.

Однако среди стран господствуют разные настроения. Например, Германия и страны Северной Европы поддерживали идею "репарационного займа". Однако Южная Европа и Бельгия – нет. А Венгрия, Словакия и Чехия вообще не будут участвовать в кредите на 90 миллиардов евро.

Исследование Кильского института мировой экономики демонстрирует: в финансировании Киева странами Европы появляется все больше пробелов. А новые пакеты помощи в 2025 году могут сократиться до самого низкого уровня с начала войны.

Также Politico приводит такую статистику:

в Германии 45% респондентов выступили за сокращение финансовой помощи Украине;

во Франции 37% опрошенных поддержали уменьшение помощи.

Важно! Как пишет издание, финансирование Украины раскололо Евросоюз.

Что еще известно о ситуации по замороженным активам России?