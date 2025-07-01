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Экономика Соцвыплаты До 2 000 гривен на детей – кто сможет получить денежную помощь от государства в 2025 году
1 июля, 14:29
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До 2 000 гривен на детей – кто сможет получить денежную помощь от государства в 2025 году

Валерия Моргун
Основні тези
  • В 2025 году для некоторых детей предусмотрена единовременная денежная выплата денежная выплата в размере 2 000 гривен.
  • Для получения помощи нужно обратиться в Департамент по вопросам социальной политики или соответствующие органы с заявлением и необходимыми документами.

В 2025 году в Украине предусмотрены средства для некоторых детей. Речь идет о выплате в размере 2 000 гривен.

Помощь для жителей Сумщины

Программа действует в Сумской области, передает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам социальной политики СОГА.

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Эта областная комплексная программа поддержки ВПЛ на 2025-2026 годы в частности предусматривает предоставление одноразовой адресной денежной помощи на эвакуированного с 1 января 2024 года ребенка в размере 2 000 гривен:

  • одному из родителей;
  • лицам, которые их заменяют;
  • другим законным представителям, оставшихся проживать на территории области.

Помощь предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований и в размерах, предусмотренных в областном бюджете Сумской области на 2025 год на выполнение Программы,
– уточнили в заметке.

Для того, чтобы получить помощь, человек обращается лично в Департамент по вопросам социальной политики СОГА или в структурные подразделения районных госадминистраций, сельских, поселковых, городских советов по вопросам соцзащиты населения с соответствующим заявлением. В нем указываются реквизиты счета в уполномоченном банке, на который перечисляется помощь.

К заявлению прилагаются:

  • копии паспорта заявителя и его справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копии документов, подтверждающих родственные отношения с ребенком;
  • справки о пребывании на учете ребенка, как внутренне перемещенного лица.

Интересно! В 2025 году помощь предоставлена 167 родителям на 271 ребенка.