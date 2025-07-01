До 2 000 гривен на детей – кто сможет получить денежную помощь от государства в 2025 году

В 2025 году в Украине предусмотрены средства для некоторых детей. Речь идет о выплате в размере 2 000 гривен.

Помощь для жителей Сумщины

Программа действует в Сумской области, передает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам социальной политики СОГА.

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Эта областная комплексная программа поддержки ВПЛ на 2025-2026 годы в частности предусматривает предоставление одноразовой адресной денежной помощи на эвакуированного с 1 января 2024 года ребенка в размере 2 000 гривен:

одному из родителей;

лицам, которые их заменяют;

другим законным представителям, оставшихся проживать на территории области.

Помощь предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований и в размерах, предусмотренных в областном бюджете Сумской области на 2025 год на выполнение Программы,

– уточнили в заметке.

Для того, чтобы получить помощь, человек обращается лично в Департамент по вопросам социальной политики СОГА или в структурные подразделения районных госадминистраций, сельских, поселковых, городских советов по вопросам соцзащиты населения с соответствующим заявлением. В нем указываются реквизиты счета в уполномоченном банке, на который перечисляется помощь.

К заявлению прилагаются:

копии паспорта заявителя и его справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копии документов, подтверждающих родственные отношения с ребенком;

справки о пребывании на учете ребенка, как внутренне перемещенного лица.

Интересно! В 2025 году помощь предоставлена 167 родителям на 271 ребенка.