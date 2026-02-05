Кабмин ввел изменения по "детским выплатам": что следует знать родителям

Кабмин упростил оформление и выплату ключевых "детских" пособий в Украине. Речь идет о поддержке в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до одного года, а также ""еЯсла".

Что изменилось относительно детских выплат в Украине?

Отмечается, что семьи с детьми должны получать помощь быстро и без лишней бюрократии, о чем сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Денис Улютин Министр социальной политики, семьи и единства Подать заявление теперь можно не только в сервисных центрах Пенсионный фонд Украины, но и через ЦНАПы или уполномоченных представителей общин – ближе к дому и без длинных очередей.

Помощь в связи с беременностью и родами уже можно оформить на текущий счет получателя Дія.Картки.

Помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и "еЯсла" – на любую карту с открытым счетом со специальным режимом использования.

Обратите внимание! Вскоре откроется возможность оформить эти пособия через Дию.

Также расширены направления использования средств как для помощи по уходу до одного года, так и для "еЯсла". То есть родители смогут потратить поддержку на реальные потребности ребенка.

В то же время подать заявление на пособие по уходу за ребенком до одного года теперь можно до трех месяцев после достижения ребенком одного года.

Также продлен срок оформления помощи "еЯсла". Если обратиться в течение полугода после выхода на работу – деньги выплатят сразу за все шесть месяцев.

Заметьте! Выплату посчитают с месяца после того, как ребенку исполнился год (но не ранее января 2026 года) и до того месяца, когда ребенку исполнится 3 года.

Напомним, что помощь "еЯсла" не смогут получить родители, являющиеся ФОПами. Об этом пишут на сайте "7eminar".

Физические лица-предприниматели не состоят в официальных трудовых отношениях. Поэтому лишены доступа к этой государственной поддержке к этой государственной поддержке.

Важно! В то же время помощь могут получить люди, которые ухаживали за ребенком и вышли на работу на условиях полного рабочего времени.

Что еще следует знать о выплатах в Украине?