3 тысячи гривен для многодетных семей во Львове: как получить помощь
- Во Львове с 2026 года семьи, в которых родилось одновременно трое и более детей, будут получать повышенную выплату.
- Речь идет о 3 тысячах гривен ежемесячно до достижения детьми трехлетнего возраста – при условии регистрации родителей во Львовской МТГ.
С целью улучшения социальной защиты многодетных семей, во Львове обновили условия для выплат. Речь идет о семьях, в которых родилось одновременно трое и более детей.
Как получить помощь от общины?
Размер помощи будет составлять 3 000 гривен ежемесячно. Соответствующее решение в понедельник, 29 декабря, принял исполнительный комитет Львовского городского совета, передает 24 Канал.
Смотрите также Не только "тысяча Зеленского": какие выплаты можно оформить в Дії
С 1 января 2026 года семьи, у которых родилось одновременно трое и более детей, будут получать ежемесячное пособие в размере 3 000 гривен – до достижения детьми трехлетнего возраста.
Однако место жительства родителей должно быть зарегистрировано на территории Львовской городской территориальной общины.
Мы хотим, чтобы семьи чувствовали нашу поддержку и имели возможность предоставлять своим детям лучшее, что они могут получить,
– заявила руководитель управления соцзащиты ЛГС Татьяна Колесник.
Для получения помощи нужно подать в отдел социальной защиты или ЦНАП Львова заявление, а также пакет документов:
- копию паспорта гражданина Украины и РНОКПП;
- копии свидетельств о рождении детей;
- сообщение об открытии и обслуживании счета в учреждении уполномоченного банка;
- выписка о регистрации места жительства (пребывания) матери (отца) на территории Львовской МТГ;
- справка о неполучении ежемесячной выплаты семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей, по зарегистрированному месту жительства (пребывания) отца (матери) – в случае регистрации за пределами территории Львовской МТГ.
Чиновница также объяснила, что до сих пор эти выплаты автоматически проводило управление соцзащиты, ведь именно оно назначало помощь при рождении ребенка. Однако с июля эти функции передали пенсионному фонду, поэтому исполнительный комитет внес соответствующие изменения, чтобы обеспечить подачу заявлений.
Какую еще соцпомощь можно оформить?
Напомним, в Украине стартовал проект по предоставлению нового вида государственной поддержки для домохозяйств, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В единый механизм объединили несколько видов социальных выплат, поэтому вместо отдельных пособий семья может оформить одну – базовую.
Подать заявление через Дию могут те, кто уже получал государственную социальную помощь малообеспеченным семьям; помощь на детей одиноким матерям; помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях; временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.
Базовый размер такой помощи составляет 4 500 гривен, но для каждой семьи он определяется индивидуально – как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Чтобы оформить выплату, обновите приложение Дия и авторизуйтесь. Перейдите в раздел "Сервисы", "Помощь от государства", "Базовая социальная помощь", "Получить помощь". Дождитесь уведомления с расчетом и нажмите "Подать заявление", выберите "Дия.Карту". Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи. Подпишите заявление "Дия.Подписью".