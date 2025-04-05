Какая финансовая поддержка для одиноких пенсионеров есть в 2025 году
- Одинокие пенсионеры в Украине могут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 944 гривен при условии одинокого проживания.
- Для оформления доплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты или Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и документами, но пенсионеры с пенсией по инвалидности не могут получать эту доплату
В 2025 году одинокие пенсионеры в Украине могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Кто именно может претендовать на выплаты и как их оформить, читайте далее.
Кому могут доплатить к пенсии
Пенсионеры, которые живут одиноко и нуждаются в уходе, могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 944 гривен, передает 24 Канал.
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При этом, потребность в постороннем уходе должна быть официально подтверждена врачебным заключением и надлежащим образом оформлена документально. А саму выплату назначают по определенным критериям:
- возраст от 80 лет и старше;
- одинокое проживание;
- потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья;
- получение пенсии по возрасту.
Как определяется размер пособия для одиноких пенсионеровОдинокие пенсионеры получают помощь в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2 361 гривну.
Как получить доплату в 2025 году
Порядок оформления доплаты регулируется Законом Украины №646-IX от 2 июня 2020 года. Для ее получения нужно обратиться в органы социальной защиты или Пенсионного фонда с соответствующим заявлением.
К заявлению следует приложить следующие документы:
- заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;
- паспорт;
- идентификационный код.
Важно! Лица, которые имеют пенсию по инвалидности, не могут получать эту доплату.