Какая финансовая поддержка для одиноких пенсионеров есть в 2025 году

В 2025 году одинокие пенсионеры в Украине могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Кто именно может претендовать на выплаты и как их оформить, читайте далее.

Кому могут доплатить к пенсии

Пенсионеры, которые живут одиноко и нуждаются в уходе, могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 944 гривен, передает 24 Канал.

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При этом, потребность в постороннем уходе должна быть официально подтверждена врачебным заключением и надлежащим образом оформлена документально. А саму выплату назначают по определенным критериям:

возраст от 80 лет и старше;

одинокое проживание;

потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья;

получение пенсии по возрасту.

Как определяется размер пособия для одиноких пенсионеров Одинокие пенсионеры получают помощь в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2 361 гривну.

Как получить доплату в 2025 году

Порядок оформления доплаты регулируется Законом Украины №646-IX от 2 июня 2020 года. Для ее получения нужно обратиться в органы социальной защиты или Пенсионного фонда с соответствующим заявлением.

К заявлению следует приложить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;

паспорт;

идентификационный код.

Важно! Лица, которые имеют пенсию по инвалидности, не могут получать эту доплату.