10 пенсий сразу: кто может рассчитывать на такую помощь

Некоторые украинцы могут получить от государства единовременную помощь в размере 10 пенсий. Для этого необходимо выполнить некоторые условия.

Кто может получить 10 пенсий сразу

К заместителю начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елене Звезде обратилась украинка с вопросом об единовременной денежной помощи.

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Я ВПЛ и работаю учителем. Есть 43 года непрерывного стажа. Сейчас работаю в Киеве, до этого жила в ныне временно оккупированной Чаплинке. Оформила пенсию по возрасту в мае этого года. Но мне не начислили единовременную денежную помощь в размере десяти пенсий в связи с тем, что нет возможности предоставить все документы. Я не могу получить их с оккупированной территории. Требуют предоставить справку о денежных начислениях до 2000 года по каждому периоду труда. Как мне быть в этой ситуации и есть ли возможность решить этот вопрос?

– спросила она.

Она ответила, что для того чтобы получить помощь, нужно выполнить следующие условия:

наличие 30 лет страхового стажа на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Факт работы (за исключением периодов пребывания в отпусках по уходу за ребенком, дополнительных отпусках без сохранения заработной платы и т.п.) должен быть подтвержден документально;

работа должна продолжаться в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;

на день достижения пенсионного возраста лицо должно состоять в должности, дающей право на выплату денежной помощи.

Если условия выполнены и после уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на дату принятия решения о назначении пенсии – выплаты начислят.

Повышение пенсий для украинцев приостановили

Справка о заработной плате за период до 1 июля 2000 года необходима для увеличения назначенного размера пенсии, но она не влияет на право начисления денежной помощи.

Сейчас средняя пенсия в Украине составляет – 5311 гривен. То есть, за год она выросла на 20%, это 874 гривны. Однако не все получили столь большую надбавку. Вышедшие на заслуженный отдых в 2020-22 годах добавили лишь около 100 гривен. В Минсоцполитики объяснили, что их выплаты и так на достаточном уровне.

В общем ситуация с выплатами выглядит следующим образом:

1,1 миллиона человек (10,4%) – получают более 10 тысяч гривен;

2,45 миллиона человек (23,2%) – от 5 до 10 тысяч гривен;

1,59 миллиона человек (15%) – от 4 до 5 тысяч гривен;

2,24 миллиона человек (21,3%) – от 3 до 4 тысяч гривен;

3,1 миллиона человек (42,7%) – от 2 до 3 тысяч гривен;

63,6 тысяч человек (0,7%) – до 2 тысяч гривен.

Пока процесс повышения пенсий для украинцев поставили на паузу, вероятно до 2024 года.