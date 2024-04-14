Сколько и кому можно получить помощи от ООН
14 апреля 2024, 14:40Читати новину українською
Источник:ПФУ
В рамках проекта помощи от ООН некоторые категории украинцев имеют право на получение финансовой помощи. Интересно, чтобы получить дополнительные средства обращаться в организацию не нужно, ведь перечень лиц формируют в соответствии с информацией, которая есть в базе данных Пенсионного фонда.
Кто из украинцев может получить денежную помощь
Это право имеют пенсионеры, в частности со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Кроме того, обращаться в организацию и отправлять документы для получения средств не нужно, ведь список автоматически будет формироваться в соответствии с данными Пенсионного фонда.
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Лицо должно соответствовать следующим критериям:
- пенсия меньше, чем 3 250 гривен с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и т.д,
- с 1 марта 2023 года не получала дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам,
- проживает на территориях активных или возможных боевых действий.
Что нужно для выплаты
Выплата денежной помощи от ООН производится:
- на банковские счета – для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств,
- через отделения АО "Укрпочта" с января 2024 года – для пенсионеров, которые получают таким способом пенсию.