Сколько и кому можно получить помощи от ООН

В рамках проекта помощи от ООН некоторые категории украинцев имеют право на получение финансовой помощи. Интересно, чтобы получить дополнительные средства обращаться в организацию не нужно, ведь перечень лиц формируют в соответствии с информацией, которая есть в базе данных Пенсионного фонда.

Кто из украинцев может получить денежную помощь

Это право имеют пенсионеры, в частности со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Кроме того, обращаться в организацию и отправлять документы для получения средств не нужно, ведь список автоматически будет формироваться в соответствии с данными Пенсионного фонда.

Читайте также Новые доплаты для военных: сколько получат бойцы на первой линии

Лицо должно соответствовать следующим критериям:

пенсия меньше, чем 3 250 гривен с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и т.д,

с 1 марта 2023 года не получала дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам,

проживает на территориях активных или возможных боевых действий.

Что нужно для выплаты Выплата денежной помощи от ООН производится: на банковские счета – для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств,

через отделения АО "Укрпочта" с января 2024 года – для пенсионеров, которые получают таким способом пенсию. Важно! Выплата от ВПП – это разница между 3 250 гривен и суммой социальной помощи, которую человек уже получает от государства. Таким платеж не может составлять меньше, чем 100 гривен. Выплата от ВПП – это разница между 3 250 гривен и суммой социальной помощи, которую человек уже получает от государства. Таким платеж не может составлять меньше, чем 100 гривен.

Речь идет о таких областях Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.