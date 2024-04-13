Почти 54 тысячи гривен помощи на семью: кто сможет получить средства

13 апреля 2024, 15:50
Читати новину українською

Источник:

"Единство за будущее"

Благотворительный фонд "Единство за будущее" инициирует помощь семьям, в которых есть дети до 18 лет. При условии, что они проживают на территории Черниговской, Сумской или Харьковской областей и соответствуют установленным критериям.

Кто сможет получить выплаты

Жители определенных регионов могут получить финансовую помощь, при условии, что общий доход их семей не превышает 5 400 тысяч гривен на каждого человека. Максимум деньги могут получить 5 представителей одной семьи.

Читайте также: Минимальная пенсия: какие сейчас выплаты получают украинцы

Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки уязвимости, которая осуществляется на индивидуальной основе, основываясь на предоставленной информации и подтверждающих документах,
– отметили в фонде.

То есть, такие граждане должны относиться к одной из наиболее уязвимых категорий населения:

  • отец или мать, которые самостоятельно воспитывают детей;
  • родители и опекуны, у которых на воспитании по меньшей мере один ребенок;
  • семьи, где один из родителей или оба имеют инвалидность или воспитываются дети с инвалидностью;
  • семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • семьи, где люди старше 60 лет являются опекунами несовершеннолетних.
Заметьте! Выплата предоставляется на каждого человека отдельно. Приоритет будет предоставляться гражданским раненым или травмированным лицам и онкобольным, которые нуждаются в срочной операции или химиотерапии.

Как рассчитывается размер выплат?

Размер ежемесячной выплаты на одного человека составляет 3 600 гривен, выплачиваются средства в течение 3 месяцев после подтверждения заявления. То есть, максимальная сумма общей помощи на семью составляет 54 тысячи гривен.

Как получить помощь

В Фонде сообщили о том механизм получения помощи. То есть, для того, чтобы получить выплаты, гражданин должен заполнить специальную анкету, в соответствии с местом жительства:

Важно! Если по техническим причинам вы не можете заполнить анкету, необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения. Заявки обрабатываются в течение 7 – 10 дней.
Автор: Катерина Добровольська