Почти 54 тысячи гривен помощи на семью: кто сможет получить средства

Благотворительный фонд "Единство за будущее" инициирует помощь семьям, в которых есть дети до 18 лет. При условии, что они проживают на территории Черниговской, Сумской или Харьковской областей и соответствуют установленным критериям.

Кто сможет получить выплаты

Жители определенных регионов могут получить финансовую помощь, при условии, что общий доход их семей не превышает 5 400 тысяч гривен на каждого человека. Максимум деньги могут получить 5 представителей одной семьи.

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Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки уязвимости, которая осуществляется на индивидуальной основе, основываясь на предоставленной информации и подтверждающих документах,

– отметили в фонде.

То есть, такие граждане должны относиться к одной из наиболее уязвимых категорий населения:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают детей;

родители и опекуны, у которых на воспитании по меньшей мере один ребенок;

семьи, где один из родителей или оба имеют инвалидность или воспитываются дети с инвалидностью;

семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

семьи, где люди старше 60 лет являются опекунами несовершеннолетних.

Как рассчитывается размер выплат? Размер ежемесячной выплаты на одного человека составляет 3 600 гривен, выплачиваются средства в течение 3 месяцев после подтверждения заявления. То есть, максимальная сумма общей помощи на семью составляет 54 тысячи гривен.

Как получить помощь

Выплата предоставляется на каждого человека отдельно. Приоритет будет предоставляться гражданским раненым или травмированным лицам и онкобольным, которые нуждаются в срочной операции или химиотерапии.

В Фонде сообщили о том механизм получения помощи. То есть, для того, чтобы получить выплаты, гражданин должен заполнить специальную анкету, в соответствии с местом жительства:

для Харьковской области анкета здесь;

Черниговской – здесь;

Сумской – здесь.

Если по техническим причинам вы не можете заполнить анкету, необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения. Заявки обрабатываются в течение 7 – 10 дней.