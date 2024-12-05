Кто из украинцев может получить денежную помощь на аренду жилья
Некоторые жители Украины из числа ВПЛ смогут получить финансовую помощь на аренду жилья. Регистрация на помощь продлится до 6 месяцев.
Кто может получить помощь
Помощь могут получить люди, проживающие в 5 определенных общинах, передает 24 канал со ссылкой на Каритас Полтава.
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Речь идет о таких общинах:
- Полтавская;
- Миргородская;
- Коломакская;
- Кременчугская;
- Кобелякская.
Помощь предназначена для новоперемещенных ВПЛ. То есть для людей, которые недавно (менее 30 дней) переехали в принимающую общину.
Однако надо выполнить еще и другие условия. Получить помощь могут люди, подпадающие под следующие критерии:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелым заболеванием;
- одинокие лица старшего возраста (60+) или домохозяйство, которое состоит из одного или двух пожилых людей, которые не имеют поддержки родных;
- одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
- беременные женщины или матери с детьми до 3-х лет.
Обратите внимание! Помощь предоставят только если домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций. Кроме того, средний месячный доход на одного человека в семье должен составлять не более 6 318 гривен, чтобы была возможность получить средства от государства.
Как получить денежную помощь
Для того, чтобы оформить помощь, нужно предоставить следующие документы:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код;
- справка ВПО выдана в 2024 году (менее 30 дней);
- счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справка ОК-5 или ОК-7.
Важно! Для справок люди могут обратиться по телефону: +380503464693.