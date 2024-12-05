Кто из украинцев может получить денежную помощь на аренду жилья

5 декабря 2024, 18:28
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Автор: Валерия Моргун

Некоторые жители Украины из числа ВПЛ смогут получить финансовую помощь на аренду жилья. Регистрация на помощь продлится до 6 месяцев.

Кто может получить помощь

Помощь могут получить люди, проживающие в 5 определенных общинах, передает 24 канал со ссылкой на Каритас Полтава.

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Речь идет о таких общинах:

  1. Полтавская;
  2. Миргородская;
  3. Коломакская;
  4. Кременчугская;
  5. Кобелякская.

Помощь предназначена для новоперемещенных ВПЛ. То есть для людей, которые недавно (менее 30 дней) переехали в принимающую общину.

Однако надо выполнить еще и другие условия. Получить помощь могут люди, подпадающие под следующие критерии:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с тяжелым заболеванием;
  • одинокие лица старшего возраста (60+) или домохозяйство, которое состоит из одного или двух пожилых людей, которые не имеют поддержки родных;
  • одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
  • беременные женщины или матери с детьми до 3-х лет.

Обратите внимание! Помощь предоставят только если домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций. Кроме того, средний месячный доход на одного человека в семье должен составлять не более 6 318 гривен, чтобы была возможность получить средства от государства.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы оформить помощь, нужно предоставить следующие документы:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код;
  • справка ВПО выдана в 2024 году (менее 30 дней);
  • счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справка ОК-5 или ОК-7.

Важно! Для справок люди могут обратиться по телефону: +380503464693.