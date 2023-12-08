Выплаты более 5 тысяч гривен, кто из украинцев сможет их получить
8 декабря 2023, 14:50Читати новину українською
Источник:БФ "ЯМариуполь"
После начала полномасштабного вторжения правительство ввело помощь для вынужденных переселенцев. Благотворительные фонды также внедряют социальные программы.
Кому предоставят выплаты
Средства насчитают переселенцам из Мариуполя, отвечающим определенным требованиям. Речь идет о пострадавших от аварии на ЧАЭС и родственниках украинских защитников, если защитник погиб во время участия в боевых действиях.
Читайте также Баталии о помощи: какие вызовы ждут украинской экономики в 2024 году
Средства будут предоставлены в такой сумме:
- 1 тысячу гривен предоставят гражданам из Мариуполя, имеющим статус чернобыльца;
- 5 тысяч гривен получат родственники погибших защитников.
Как получить финансовую помощь
Для получения выплат необходимо подать специальное заявление. Успеть это сделать нужно до 10 декабря.
Заявление подается в центре поддержки Благотворительного Фонда "ЯМариуполь". Актуальные адреса этой организации таковы:
- Киев – улица Антоновича 39 и улица Магнитогорская 9;
- Днепр – улица Андрея Фабра 10;
- Львов – Галицкая площадь 15;
- Ровно – улица Мицкевича 5;
- Тернополь – площадь Героев Евромайдана 9;
- Ивано-Франковск – улица Военных Ветеранов, 12;
- Одесса – улица Пышоновская 30А;
- Кропивницкий – улица Академика Паученко 41/26
- Ужгород – улица Капушанская 2;
- Запорожье – проспект Соборный 150А;
- Черкассы – улица Владимира Ложешникова, 52;
- Винница – улица Соборная 50;
- Калуш – улица Грушевского, 13;
- Черновцы – Центральная площадь 1 (вход с улицы Ивана Франка);
- Хмельницкий – улица Героев Мариуполя 3А;
- Кривой Рог – улица Героев АТО 11.