Помогут заплатить за коммуналку: в Украине появилась новая возможность для ВПЛ

Для некоторых украинских ВПЛ появилась новая помощь на оплату коммунальных услуг. Ее организовала Каритас Полтава при содействии Католической службы помощи CRS.

Кто может получить помощь

На пособие по оплате коммунальных услуг могут претендовать ВПЛ, зарегистрированные в Кобеляцкой общине Полтавской области. Ее будут предоставлять в зимний период 2023-2024 года.

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Чтобы принять участие в проекте "Деньги на теплую зиму", нужно относиться к одной из категорий уязвимости:

лица с инвалидностью или серьезным заболеванием;

лица старше 55 лет, не имеющие поддержки от родственников;

одинокие родители детей младше 18 лет;

опекуны нетрудоспособных лиц;

семьи с тремя или более детьми младше 18 лет;

беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.

Также существует два условия для получения денежной помощи:

доходы семьи не должны превышать 5400 гривен;

домохозяйство не может справиться с приобретением отопительных материалов на зиму и оплатой ЖКУ.

Как получить помощь

Регистрация на помощь началась с 9 января по адресу город Полтава, улица Филиппа Орлика 20/1, БФ "Каритас Полтава".

Узнать детали можно по номерам:

050 346 46 93;

0 800 336 734.

Какие документы подготовить

паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;

справку о переселении;

ИНН;

справку об открытии банковского счета IBAN;

документы, подтверждающие категорию уязвимости;

квитанцию за оплату коммунальных услуг.

На помощь могут претендовать только те ВПЛ, которые не получали аналогичной поддержки в октябре и ноябре прошлого года от международных организаций.