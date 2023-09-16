Помощь для ВПЛ: для украинцев выделят дополнительные средства

Расходы из госбюджета в помощь переселенцам планируют увеличить. Соответствующий законопроект должен быть рассмотрен парламентом уже скоро.

Расходы на ВПЛ могут увеличить

Расходы на ВПЛ планируют увеличить на 16,5 миллиарда гривен. Государственная поддержка предусматривает:

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помощь на проживание в размере 2 000 гривен на взрослого человека в месяц и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью;

пособие по оплате коммунальных услуг в местах компактного поселения;

помощь по программе "Убежище".

Также увеличиться расходы могут на:

ВСУ – на 195,7 миллиарда гривен;

Нацгвардию Украины – на 39,7 миллиарда гривен;

Государственную пограничную службу – на 20,4 миллиарда гривен;

закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 миллиарда гривен.

Роксолана Пидласа Председатель комитета по бюджету ВРУ Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 миллиардов гривен, из которых около 208 миллиардов гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов.

Для ВПЛ построят жилье

Приемные семьи ВПЛ, имеющие от 5 детей, впоследствии получат новое жилье от государства. Уже начато строительство первых 14 домов по инициативе Фонда Елены Зеленской "Адрес детства".

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Дома для приемных семей – это значительная поддержка для тех, кто берет на себя ответственность и принимает в семью детей. Мы хотим, чтобы помощь таким семьям не была формальной. И само строительство таких домов является одним из ключевых направлений работы для нашей команды тоже.

Площадь дома будет составлять 285,5 квадратных метров. Они будут построены с подземными модульными бетонными укрытиями с металлической взрывостойкой дверью. А также будут: