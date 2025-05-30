30 мая, 14:55
Некоторые выпускники вузов получат по 200 тысяч гривен: Шмыгаль рассказал о ком идет речь
Основні тези
- Специальные выплаты в размере 200 тысяч гривен будут предоставлены выпускникам медицинских высших учебных заведений.
- Выплаты являются одноразовыми и направлены на поддержку молодых специалистов и преодоление кадрового дефицита медиков.
Государство приняло решение о введении специальных выплат для тех, кто получил образование в области медицины Речь идет именно о выпускниках медицинских высших учебных заведений.
Кому из выпускников предоставят выплату
Запланирована выплата единоразовая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Выпускники медицинских вузов смогут получить единовременную выплату в 200 тысяч гривен. Правительство приняло соответствующее решение. Речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.
Как отметил Шмыгаль, основная цель этой выплаты – поддержка молодых специалистов. К тому же, таким образом, правительство хочет преодолеть кадровый дефицит медиков, возникший в таких населенных пунктах.
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