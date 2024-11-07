Как украинские беженцы в Польше могут получить помощь на аренду жилья

В Польше для украинских беженцев доступна программа помощи на аренду жилья. Она предусматривает поддержку в поиске жилья, частичное покрытие расходов на агентские услуги, страхование и юридическую помощь при подписании арендного договора.

Как получить деньги на аренду жилья в Польше

Программа "Шаг Домой" поддерживает украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны и сталкиваются с трудностями при аренде жилья в Польше, передает 24 Канал со ссылкой на Habibat.Pl.

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Программа имеет целью обеспечить украинцев стабильностью и доступом к жилью в Польше. Кроме того, участники могут получить дополнительное финансирование на депозит и частичную компенсацию арендной платы.

Чтобы принять участие в программе, нужно соответствовать следующим требованиям:

Пересечение границы после 24 февраля 2022 года (подтверждено документами).

Проживание на территории Польши на момент подачи заявки.

Готовность арендовать жилье на срок не менее 12 месяцев.

Минимальный доход домохозяйства (от 3 000 до 4 500 злотых, в зависимости от воеводства).

Принадлежность к группе риска потери жилья.

Обратите внимание! Фонд также помогает с адаптацией, покрывая расходы на языковые курсы, профессиональное обучение или уход за детьми.