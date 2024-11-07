Як отримати гроші на оренду житла у Польщі

Програма "Крок Додому" підтримує українців, які були змушені покинути країну через війну та постають перед труднощами при оренді житла в Польщі, передає 24 Канал з посиланням на Habibat.Pl.

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Програма має на меті забезпечити українців стабільністю та доступом до житла в Польщі. Крім того, учасники можуть отримати додаткове фінансування на депозит та часткову компенсацію орендної плати.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно відповідати таким вимогам:

Перетин кордону після 24 лютого 2022 року (підтверджено документами).

Проживання на території Польщі на момент подачі заявки.

Готовність орендувати житло на термін не менше 12 місяців.

Мінімальний дохід домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих, залежно від воєводства).

Належність до групи ризику втрати житла.

Зауважте! Фундація також допомагає з адаптацією, покриваючи витрати на мовні курси, професійне навчання чи догляд за дітьми.