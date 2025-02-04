Какую помощь на детей можно получить от государства в 2025 году

Размер социальных выплат на детей в Украине определяется прожиточным минимумом и другими факторами. Государство предоставляет различные виды помощи, которые направлены на поддержку семей с детьми.

Помощь при беременности и родах

Финансовая поддержка предоставляется женщинам, которые являются застрахованными лицами, в виде страховых выплат, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Эспрессо".

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Эти выплаты частично или полностью покрывают потерю дохода во время декретного отпуска. Основанием для получения выплат является сформированный на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности.

Размер пособия составляет 100% среднего заработка (дохода), рассчитанного согласно правилам Кабинета Министров. Страховой стаж при этом не влияет на сумму выплат.

Интересно! Финансовая поддержка исчисляется за весь период отпуска по беременности и родам и выплачивается полностью, независимо от того, сколько дней отпуска было использовано до родов.

Помощь при рождении ребенка

На сегодня, согласно закону № 2811, размер материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье.

Выплата осуществляется в два этапа:

10 320 гривен – единовременно после рождения или усыновления.

– единовременно после рождения или усыновления. 860 гривен ежемесячно – в течение трех лет до полного получения суммы.

Помощь для детей под опекой

Лица, которые осуществляют уход за больными детьми, имеют право на финансовую поддержку в таком размере:

Дети до 6 лет – 5 126 гривен.

– 5 126 гривен. Дети 6–18 лет – 6 392 гривен.

Размер социальной поддержки зависит от возраста ребенка и наличия инвалидности:

Дети до 6 лет – 6 407,5 гривны или 8 970,5 гривны (если ребенок имеет инвалидность).

– 6 407,5 гривны или 8 970,5 гривны (если ребенок имеет инвалидность). Дети 6–18 лет – 7 990 гривен или 11 186 гривен (если ребенок имеет инвалидность).

Помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Минимальные суммы алиментов в 2025 году установлены на уровне:

Для детей до 6 лет – 2 563 гривен.

– 2 563 гривен. Для детей 6–18 лет – 3 196 гривен.

Если один из родителей не выполняет алиментные обязательства, государство оказывает финансовую поддержку. Ее размер определяется как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Максимальная сумма помощи: