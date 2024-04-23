Дополнительные 8 тысяч гривен ежемесячно: как получить пособие на детей в Польше

В Польше действует инициатива, предусматривающая предоставление украинским беженцам ежемесячной финансовой помощи на содержание несовершеннолетних детей. Размер выплаты составляет 800 злотых, что равняется около 8 000 гривен.

Помощь на детей украинским беженцам

Уже с начала июня 2024 года украинские беженцы с временным статусом защиты могут претендовать на получение помощи на детей в размере "800+" в рамках программы поддержки.

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Чтобы обеспечить непрерывное поступление средств, родители и опекуны детей должны подать заявление в ZUS до конца апреля. В случае, если запрос был подан в мае, выплату будет осуществлено до 31 июля вместе с компенсацией за июнь.

Как получить помощь

Лица, которые подают запрос на помощь после 30 июня, будут иметь право на выплаты начиная только с месяца подачи документов.

Сейчас родителям детей в возрасте до 18 лет предоставляется 800 злотых независимо от дохода семьи. Получить помощь возможно исключительно путем отправки электронного запроса через:

PUE ZUS или мобильное приложение mZUS;

портал Emp@tia;

электронный банкинг.

Обратите внимание, что лица, которые подают запрос на помощь после 30 июня, будут иметь право на выплаты начиная только с месяца подачи документов.

Прием заявок начался 1 февраля. Программа будет активна до 31 мая 2025 года.