До декабря 2024 года: когда украинцы получат субсидию на твердое топливо

Правительство приняло постановление от 15.10.2024 № 1169 "О предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительный сезон". Соответственно теперь украинцы смогут получить еще одну субсидию.

Субсидия на дрова

Украинцы, которые не имеют отопления уже второй год подряд могут оформить дополнительную поддержку от государства. Ее будут выплачивать за счет партнеров, а также за средства государственного бюджета.

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Для тех, кому в 2024 году уже назначена жилищная субсидия / льготы, и получатели предоставляли от своего имени и от имени членов домохозяйства согласие на сбор, передачи и обработки персональных данных с целью осуществления выплаты дополнительной поддержки, не нужно повторно обращаться и подавать заявление – размер доплаты пересчитают по имеющейся в органах Пенсионного фонда Украины информации,

– написали в ПФУ.

Те лица, которые еще не получали жилищную субсидию/льготы на приобретение твердого топлива должны обратиться в ПФУ одним из способов:

через сервисный центр органов ПФУ лично или средствами почтовой связи;

через центр предоставления административных услуг;

через уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.

Напомним! Также обращение можно подать в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.

Размер помощи является индивидуальным, его вычисляют исходя из повышенного показателя стоимости твердого топлива. Он определяется как разница между размером субсидии/льготы, определенным по увеличенному показателю стоимости твердого топлива, и размером субсидии/льготы, выплаченной в 2024 году.

Обратите внимание! Помощь выплатят до конца декабря 2024 года.